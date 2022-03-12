續對戰爭保守 道指連跌五周

投資人對俄羅斯 和烏克蘭 之間的戰爭繼續維持謹慎態度，道瓊工業平均指數 11日下跌，為連續第5周下跌。史坦普500指數和那斯達克指數則是連續第2周下跌。

道指下跌229.88點或0.69%至3萬2944.19點，受Nike和摩根大通跌幅拖累。史指下跌55.21點或1.3%至4204.31點。以科技股為主的那指下跌286.15點或2.18%至1萬2843.81點。

俄羅斯總統普亭11日表示，克里姆林宮與烏克蘭之間的會談出現「某些正面變化」，但尚未就停火進行談判。與此同時，據報導，烏克蘭總統澤連斯基表示，烏克蘭與俄羅斯的戰爭已達到「戰略轉折點」。

本周道指下跌2%。與此同時，史指下跌2.9%，那指下跌3.5%。

能源價格繼續上漲。美國指標西德州中質原油(WTI)上漲2.9%至109元左右，而國際指標布蘭特原油上漲2.9%至112元左右。可以肯定的是，原油價格遠低於本周初的高點。

在個股方面，Rivian在第4季營收和獲利低於預期後下跌7.56%，而DocuSign在發布第1季和財年的疲弱財測後下跌20.1%。

某些科技股拖累那指，並自7日以來繼續走弱。Zoom Video下跌5.04%，使本周跌幅接近10%。Meta Platforms下跌3.89%，自7日以來下跌6.2%。