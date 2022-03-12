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專家：冷戰2.0 美股不是避風港

財經新聞組／綜合報導

曾預見川普(Donald Trump)在2016年大選勝選的華爾街逆向投資客吳至偉(David Woo)，認為當今的世界更加危險，投資選擇更少。

他表示，市場尚未充分反映烏克蘭曠日持久的戰爭風險，他認為這是「冷戰2.0前的彩排」。

他特別擔心風險價值(VAR)的衝擊，一旦出現，拋售周期將席捲所有資產類別，就像2013年美國國債「縮減恐慌」(taper tantrum)之後那樣。

曾任職美商銀美林的他說，「風險平價基金坐擁數兆元資產。若股票和債券全面下跌，VAR將大幅飆升，迫使它們棄守並開始脫手。」

吳至偉認為股票「嚴重錯誤定價」，想靠波動獲利的衍生品成本「過高」。

他表示，「太多人認為美股將成為避風港。但投資組合的下一個重大轉變就是將美國股票轉變為現金。」

他指出，隨著美國與其西方盟友與中國和俄羅斯之間的分歧擴大，蘋果公司和Alphabet Inc.等科技股將失去一些出口市場，並面臨更大的供應鏈挑戰。

吳至偉表示，美國在科技創新方面失去全球優勢的冷戰情景，也會對美元在全球金融體系中的主導地位產生影響。他也曾在巴克萊資本和國際貨幣基金任職。

中國主權債券是吳至偉認為債市中少數具有吸引力的證券之一。他的理由是，中國幾乎沒有通膨威脅，如果需要，人行可以放寬貨幣政策以提振經濟成長。

相比之下，聯準會(Fed)正準備在下周會議中將利率從零上調，展開新的緊縮周期以遏制通膨。許多人擔心這可能會使經濟陷入滯脹，甚至是另一場衰退。新冠疫情造成幾十年來最嚴重的衰退才不過2年。

吳至偉說，「我很擔心，因為疫情是第一個負面供應衝擊，現在我們正面臨第二次負面衝擊。」「在過去20年裡，世界從未經歷過一次負面的供應衝擊，更別說兩次了。」

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