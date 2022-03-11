俄烏談判無果 科技拖累股指

烏克蘭 和俄羅斯 之間的和平談判失敗，讓投資人擔心地緣政治衝突將影響全球經濟成長，美股10日下跌。

道瓊工業平均指數 在前一日上漲超過650點後下跌112.18點或0.34%至3萬3174.07點。史坦普500指數下跌18.36點或0.43%至4259.52點。受蘋果和Meta Platforms下跌拖累，以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌125.58點或0.95%至1萬3129.96點。

俄羅斯和烏克蘭外長之間的談判，在停火或為試圖逃離被圍困的馬里烏波爾市的平民提供人道走廊等問題上沒有進展。

能源股雪佛龍和埃克森美孚分別上漲2.74%和3.12%。

在宣布以1分20分拆股票和100億元回購後，亞馬遜上漲5.41%。CrowdStrike獲利超過預期並提高其財測，上漲12.5%。

其他科技股則是一片紅海。Zoom Video下跌5.27%，微軟下跌1.01%。蘋果和Meta Platforms分別下跌2.72%和1.66%。特斯拉下跌2.41%。

高盛在宣布關閉其俄羅斯業務後下跌1.11%，成為俄羅斯上月入侵烏克蘭後首批這樣做的全球主要投資銀行之一。摩根大通10日下午也跟進，股價下跌1.18%。

衡量通膨的關鍵消費者物價指數(CPI)顯示，2月上漲7.9%，創40年新高。高於預估的7.8%。