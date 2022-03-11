亞馬遜分拆股票 以利納入道指

大型科技股正在大量分拆股票 來降低其昂貴的股價 。

先是Alphabet於2月首次以1分20的比例分拆股票。然後，亞馬遜 9日也採取行動，以1分20的比例分拆其股票。

若以分拆比例調整計算，亞馬遜股價9日應該是139.28元。就像Alphabet一樣，亞馬遜分拆股票將使這家電商巨頭股票更容易被納入以股價加權計算的道瓊工業指數。

以分拆調整後的股價計算，亞馬遜的權重在30支股票中排名第12，正好處於中間位置，與沃爾瑪的權重相同。但與生活消費必需品股票的沃爾瑪不同，亞馬遜屬於非消費必需品類股。

也許道瓊指數委員會可能會考慮讓亞馬遜取代Walgreens Boots Alliance。雖然Walgreens是消費必需品類股，但用亞馬遜取代它仍然會給消費者零售帶來良好的代表性。Walgreens是股價加權指數中影響力第二小的股票，為48元。

除了Alphabet和亞馬遜，輝達也可能在等待加入道指。這家晶片製造商去年7月將其股票以1分4 的比例進行分拆，現在其股價為230元。如果加入道指，輝達在道指的權重將排名第六，遠遠超過道瓊斯指數中影響最小的股票、競爭對手英特爾，後者的股價不到48元。

其他可能被取代的道指現有科技成份股包括思科，為道指影響力排名第四的股票。權重排名第八的IBM已經完成分拆Kyndryl管理的基礎設施部門。

最近一家加入道指的重點科技公司是蘋果公司，它於2015年3月加入，距離完成1分7的分拆行動只有9個月。這是蘋果公司歷史上第4次分拆；它後來在2020年又再度進行1分4的分拆。