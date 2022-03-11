我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

參院通過1.5兆元撥款法案 對烏克蘭援助136億

亞馬遜分拆股票 以利納入道指

財經新聞組／綜合報導

大型科技股正在大量分拆股票來降低其昂貴的股價

先是Alphabet於2月首次以1分20的比例分拆股票。然後，亞馬遜9日也採取行動，以1分20的比例分拆其股票。

若以分拆比例調整計算，亞馬遜股價9日應該是139.28元。就像Alphabet一樣，亞馬遜分拆股票將使這家電商巨頭股票更容易被納入以股價加權計算的道瓊工業指數。

以分拆調整後的股價計算，亞馬遜的權重在30支股票中排名第12，正好處於中間位置，與沃爾瑪的權重相同。但與生活消費必需品股票的沃爾瑪不同，亞馬遜屬於非消費必需品類股。

也許道瓊指數委員會可能會考慮讓亞馬遜取代Walgreens Boots Alliance。雖然Walgreens是消費必需品類股，但用亞馬遜取代它仍然會給消費者零售帶來良好的代表性。Walgreens是股價加權指數中影響力第二小的股票，為48元。

除了Alphabet和亞馬遜，輝達也可能在等待加入道指。這家晶片製造商去年7月將其股票以1分4 的比例進行分拆，現在其股價為230元。如果加入道指，輝達在道指的權重將排名第六，遠遠超過道瓊斯指數中影響最小的股票、競爭對手英特爾，後者的股價不到48元。

其他可能被取代的道指現有科技成份股包括思科，為道指影響力排名第四的股票。權重排名第八的IBM已經完成分拆Kyndryl管理的基礎設施部門。

最近一家加入道指的重點科技公司是蘋果公司，它於2015年3月加入，距離完成1分7的分拆行動只有9個月。這是蘋果公司歷史上第4次分拆；它後來在2020年又再度進行1分4的分拆。

股票 亞馬遜 股價

上一則

俄烏談判無果 科技拖累股指

下一則

妖鎳效應 青山調到貨 市場巨震 影響其餘金屬行情轉弱

延伸閱讀

愛護你的膝關節 醫生點名最常見三大毛病

愛護你的膝關節 醫生點名最常見三大毛病
CNN：eBay、亞馬遜、阿里等網購平台 充斥汞超標美白霜

CNN：eBay、亞馬遜、阿里等網購平台 充斥汞超標美白霜
財經簡訊

財經簡訊
亞馬遜宣布1股拆20股 買回100億庫藏股

亞馬遜宣布1股拆20股 買回100億庫藏股

熱門新聞

俄羅斯總統普亭。路透

國際制裁有一劍封喉的威力 謝金河：俄羅斯經濟恐拖垮

2022-03-05 20:12
市場若少了俄國原油供應，將產生莫大影響。（美聯社）

美國曝險？填補空缺？禁運俄國石油 5影響一次看懂

2022-03-06 01:20
油價還未到最高點。且美國有能力抑制。（路透）

油價飆漲，但有3個理由無須太過擔憂

2022-03-09 18:37
避險基金公司Hermitage Capital執行長暨共同創辦人布勞德，有「寡頭獵人 」之稱。路透

怎樣才能制止普亭？「寡頭獵人」獻策：斷其資源

2022-03-03 11:03
亞馬遜（Amazon）9日宣布股票分割計畫。 （路透）

亞馬遜宣布1股拆20股 買回100億庫藏股

2022-03-09 18:01
美國房貸利率下跌，可能帶動房價攀高。美聯社

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

2022-03-02 11:55

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官