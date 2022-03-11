通膨40年新高 超出鮑爾預期

鮑爾面臨40多年前相同的滯脹情境。（歐新社）

俄羅斯 和烏克蘭衝突持續發酵，物價壓力更加根深柢固，美國2月通膨加劇，衡量一籃子商品和服務的消費者物價指數(CPI)較上年同月上漲7.9%，創下40年來新高。

過去2周油價大漲走勢如果持續下去，將導致額外的生活物價壓力，很可能會增加通膨無法控制的風險。

Fed官員去年春季將通膨率飆升歸因於與經濟重啟相關的少數商品價格上漲，認為這將是暫時的。但實際情況相反，通膨範圍擴大，勞動市場也變得緊俏。

聯準會(Fed)主席鮑爾 最近表示，俄羅斯和烏克蘭衝突可能會推高通膨，讓Fed未來幾個月物價格壓力將減弱的預期受挫。他表示，由於俄羅斯在全球能源和其他大宗商品市場上的地位，通膨至少在一段時間內面臨上行壓力。

鮑爾今年能否成功控制通膨，很大程度將決定未來經濟的走向，以及Fed的信譽。

鮑爾在應對疫情 時，加倍重視其前任所制訂應對長期高失業率和極低通膨的策略。但當勞動市場迅速復甦，高通膨成為更大的威脅時，他和他的同事們都大吃一驚。

去年9月卸任波士頓Fed行長的羅森格倫(Eric Rosengren)表示，「我們遠遠落後於現狀；這不是我們想要達到的水平。」

在某些方面，鮑爾面臨的挑戰比疫情剛開始時更加棘手。自1980年代初沃克(Paul Volcker)之後，還沒有一位Fed主席會面對如此高的通膨。鮑爾和美國面臨的風險是對抗通膨的努力可能會像沃克那樣引發新一輪衰退。從歷史上看，Fed一直無法在不出現衰退的情況下壓低通膨。

鮑爾打算如何收緊政策則是另一個挑戰。Fed擁有短期利率這個傳統槓桿，也有資產負債表這個中長期工具，但要縮減其資產負債表，對於市場來說這可能更危險。在過去20年裡，Fed主要只使用利率，並試圖傳達升息的速度。而目前縮減史無前例的資產負債表對經濟影響對於Fed來說，前景難以預測。