美股最錢線／別急著低接 觀察5指標

由於聯準會(Fed)即將開啟緊縮周期以及俄烏衝突造成金融市場動盪，史坦普500指數已較1月初創下的歷史高點下跌超過10%，進入所謂的修正區域。

即使如此，散戶投資 客仍在堅持買股。美國商銀本周的報告指出，今年至今，該行散戶客戶每周都在淨買入股票 ，希望避免錯過可能出現的反彈。

投資研究公司Vanda的數據顯示，2月底俄烏局勢升級後，散戶3月1日大舉買入美股，規模超過19億元。該公司認為，就是散戶積極入市推動了史指反彈。

但分析人士提醒，當前市場存在諸多不確定性，低接美股仍需謹慎，投資人最好注意以下事項。

首先，Fed的鷹派立場是否改變。2020年初祭出的空前紓困措施為股市創造了超寬鬆的環境，如今則準備開始收回流動性。外界預計Fed將在下周會議上升息 25個基點，並且在年底每次會議再繼續升息，同時縮減其9兆元的資產負債表。

第二，俄烏緊張局勢是否緩和。安聯首席經濟學家埃里安(Mohamed El-Erian)表示，投資人不應急於在戰事期間入場，戰爭的影響會隨著時間的推移而加大，從而給市場帶來更大的不確定性和波動。

第三，成長股表現是否改善。Zor Capital總經理法米(Joe Fahmy)表示，成長股走勢是判斷股市健康與否的一個主要因素，技術面強勁、基本面穩健的股票越多，市場前景就越樂觀。

第四，法人機構是否站在買方。法米指出，大型機構控制著市場，2022年以來一直在拋售股票，而且每次股市的逆勢反彈都很短暫。他說，必須看到一段持續性的上升趨勢，以及大宗交易入市的跡象。

第五，市場情緒是否已極端看空。法米表示，隨著股市下跌，投資人悲觀情緒肯定有所加重，但尚未達到之前市場底部附近看到的極端水平。