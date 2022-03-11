我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

參院通過1.5兆元撥款法案 對烏克蘭援助136億

美股最錢線／別急著低接 觀察5指標

財經新聞組／綜合報導

由於聯準會(Fed)即將開啟緊縮周期以及俄烏衝突造成金融市場動盪，史坦普500指數已較1月初創下的歷史高點下跌超過10%，進入所謂的修正區域。

即使如此，散戶投資客仍在堅持買股。美國商銀本周的報告指出，今年至今，該行散戶客戶每周都在淨買入股票，希望避免錯過可能出現的反彈。

投資研究公司Vanda的數據顯示，2月底俄烏局勢升級後，散戶3月1日大舉買入美股，規模超過19億元。該公司認為，就是散戶積極入市推動了史指反彈。

但分析人士提醒，當前市場存在諸多不確定性，低接美股仍需謹慎，投資人最好注意以下事項。

首先，Fed的鷹派立場是否改變。2020年初祭出的空前紓困措施為股市創造了超寬鬆的環境，如今則準備開始收回流動性。外界預計Fed將在下周會議上升息25個基點，並且在年底每次會議再繼續升息，同時縮減其9兆元的資產負債表。

第二，俄烏緊張局勢是否緩和。安聯首席經濟學家埃里安(Mohamed El-Erian)表示，投資人不應急於在戰事期間入場，戰爭的影響會隨著時間的推移而加大，從而給市場帶來更大的不確定性和波動。

第三，成長股表現是否改善。Zor Capital總經理法米(Joe Fahmy)表示，成長股走勢是判斷股市健康與否的一個主要因素，技術面強勁、基本面穩健的股票越多，市場前景就越樂觀。

第四，法人機構是否站在買方。法米指出，大型機構控制著市場，2022年以來一直在拋售股票，而且每次股市的逆勢反彈都很短暫。他說，必須看到一段持續性的上升趨勢，以及大宗交易入市的跡象。

第五，市場情緒是否已極端看空。法米表示，隨著股市下跌，投資人悲觀情緒肯定有所加重，但尚未達到之前市場底部附近看到的極端水平。

投資 股票 升息

上一則

財經簡訊

下一則

俄烏談判無果 科技拖累股指

延伸閱讀

拜登擬發展再生能源抑油價 與石油業產生「重大分歧」

拜登擬發展再生能源抑油價 與石油業產生「重大分歧」
商品漲幅降溫 那指脫離熊市

商品漲幅降溫 那指脫離熊市
美股最錢線／成避險標的 好市多利多

美股最錢線／成避險標的 好市多利多
資產波動急升 風險部位大減

資產波動急升 風險部位大減

熱門新聞

俄羅斯總統普亭。路透

國際制裁有一劍封喉的威力 謝金河：俄羅斯經濟恐拖垮

2022-03-05 20:12
市場若少了俄國原油供應，將產生莫大影響。（美聯社）

美國曝險？填補空缺？禁運俄國石油 5影響一次看懂

2022-03-06 01:20
油價還未到最高點。且美國有能力抑制。（路透）

油價飆漲，但有3個理由無須太過擔憂

2022-03-09 18:37
避險基金公司Hermitage Capital執行長暨共同創辦人布勞德，有「寡頭獵人 」之稱。路透

怎樣才能制止普亭？「寡頭獵人」獻策：斷其資源

2022-03-03 11:03
亞馬遜（Amazon）9日宣布股票分割計畫。 （路透）

亞馬遜宣布1股拆20股 買回100億庫藏股

2022-03-09 18:01
美國房貸利率下跌，可能帶動房價攀高。美聯社

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

2022-03-02 11:55

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官