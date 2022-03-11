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拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

參院通過1.5兆元撥款法案 對烏克蘭援助136億

財經簡訊

財經新聞組／整理

●航空營收護體 GE財測看好

雖然面對通膨和供應鏈挑戰，奇異電氣(GE)重申其2022年獲利預期。GE表示，由於航空營收成長超過20%，預計今年營收將呈現高個位數成長。今年調整後每股獲利預計在2.80元至3.50元之間。它還預計將提高獲利率150個基點，並產生55億至65億元的自由現金流。

●Anthem擬更名Elevance

Anthem Inc表示打算更名為Elevance Health Inc，因為該公司希望將業務重點轉移到健康保險業務之外。這不是這家美國健康保險公司第一次重塑品牌，它8年前的原名是WellPoint Inc。該保險公司發表聲明表示，品牌重塑是優化其品牌組合的第一步。但其Blue Cross Blue Shield保險業務不會更名。

●Chipotle菜單 增拉丁味烤雞

Chipotle將在美國和加拿大的菜單中添加更多拉丁風味，且是限時供應。Pollo asado（英語中的烤雞肉）是Chipotle創立29年來第一個創新的雞肉菜單。這是將烤過的雞肉加入香料混合物、明亮的醃料、鮮榨酸橙和香菜中。這款新菜單選擇將在14日至20日提供免運外送優惠。

●德銀：退出俄羅斯不實際

即使不少大型企業因俄羅斯入侵烏克蘭而退出俄羅斯，但德意志銀行表示，關閉俄羅斯業務並不「實際」。德銀財務長莫克(James von Moltke)解釋，這主要取決於對仍在該國經營的客戶的謹慎責任。但若政治局勢進一步升級，而且其俄羅斯客戶也停止業務，該行願重新考慮其立場。

●首申失業金人數 高於預期

勞工部表示，截至3月5日當周初請失業金人數增加1.1萬人，經季節調整後為22.7萬人，高於預期的21.7萬人；前周數字上修至21.6萬人。截至2月26日當周的持續申領失業金人數為149.4萬，高於預期的145.0萬；前周下修至146.9萬。

●曝險極低 高盛仍退出俄羅斯

高盛表示正在退出俄羅斯，成為俄羅斯上月入侵烏克蘭後首批這樣做的主要全球投資銀行之一。大多數美國大型銀行在俄羅斯的經營規模不大，文件顯示，截至2021年底，花旗集團的曝險最大，為98億元。美國商銀估計，高盛的總曝險為9.4億元，其中包括6.5億元的信貸，不到其總資產的0.1%。

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