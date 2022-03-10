高盛：殖利率曲線恐倒掛 衰退將至？

近幾個月來，在聯準會(Fed)升息預期推動下，美國短期和長期國債殖利率 之利差大幅縮小。自從俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格飆升、並威脅通膨進一步加劇之後，殖利率曲線平坦化的速度加快了。

2年期和10年期國債殖利率之利差7日跌破20個基點，遠低於1月初的約90個基點。殖利率曲線趨平引發了倒掛的擔憂。歷史經驗顯示，殖利率曲線倒掛可能預示12-18個月內可能出現經濟衰退。上次出現倒掛是在2019年，正好在Fed連續升息之後。

對此，高盛警告，通膨預期顯示投資 人對美國殖利率曲線可能出現倒掛措手不及。高盛首席全球利率策略師柯拉派蒂(Praveen Korapaty)表示：「美國利率市場的定價目前顯示，油價飆升對通膨的影響是暫時的。但若情況未見改善，那麼對通膨進一步上行的衝擊會反映在為通膨曲線更大的倒掛，即長期通膨預期低於短期通膨預期。」

30年期美國通膨保值國債(TIPS)價格預示的損益平衡通膨率攀升至2.51%，創下2013年以來最高水平。而5年期和2年期的損益平衡通膨率更高，分別為3.49%和4.44%。

柯拉派蒂指出：「目前通膨預期與投資人近幾十年來所習慣的不同，極度反轉的通膨曲線將導致名目殖利率曲線的倒掛更嚴重，或者是在周期中更早出現。」

不過，摩根史坦利的看法卻相對樂觀。該行分析師洪巴赫(Matthew Hornbach)帶領的團隊認為，殖利率曲線趨平並不一定代表短期內經濟衰退風險很高。

大摩認為，雖然衰退通常發生在殖利率曲線倒掛之後，但通常也發生在Fed升息之後。不過，這兩者都不是用來預測經濟何時可能下滑的完美指標。該行認為，投資人最好還是關注俄烏衝突等外部衝擊是否可能將經濟推入衰退。