商品漲幅降溫 那指脫離熊市

美股9日大漲，因為最近飆升的大宗商品價格、尤其是石油 價格，在烏克蘭戰爭仍在繼續的情況下出現降溫。

道瓊工業平均指數 上漲653.61點或2%至3萬3286.25點，受惠於Salesforce、Nike和摩根大通的推升。史坦普500指數上漲107.18點或2.57%至4277.88點，創2020年6月來最佳單日表現。受大型科技寵兒強勁上漲的提振，以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲459.99點或 3.59%至1萬3255.55點，為2020年11月來最佳單日表現。

9日漲幅讓道指脫離修正區，那指也脫離熊市跌幅。

WTI原油下跌逾12%或15元，收於每桶108.7元，創11月26日來最糟單日走勢。同時，國際指標布蘭特原油也下跌13%或16.8元至111.1美元，是2020年4月來最大單日跌幅。

科技股推高主要股指，Netflix上漲4.98%，微軟上漲4.59%。 Meta Platforms和Alphabet分別上漲4.31%和4.97%。

航空公司和郵輪公司也走高。嘉年華上漲8.68%，聯合航空上漲8.27%。

國債價格下跌，殖利率 攀升，銀行股走高。美國商銀上漲6.38%，Wells Fargo上漲5.81%。高盛和摩根大通分別上漲3.8%和4.03%。

約會服務Bumble上季獲利和財測遠優於華爾街預期，股價飆升41.9%。