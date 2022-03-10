美股最錢線／成避險標的 好市多利多

由於俄烏戰爭，好市多 再次成為最終的避險投資標的。自2月底戰爭爆發以來，這家倉儲巨頭股價 已上漲約8%。史坦普500指數和那斯達克綜合指數同期則小幅下跌。沃爾瑪上漲5%。

獲得追捧可能反映出幾個因素。

首先，好市多賣場主要集中在美國，這意味著地緣政治風險對股價的影響較小。該公司美國賣場比重約69%；在俄羅斯和烏克蘭沒有門市，在中國只有2家。

其次，好市多在其賣場停車場旁同時經營著數百個加油站。該公司長期以來一直致力於銷售最便宜的汽油，它的加油站通常是最後一個在通膨期間提高油價 。

相對地，當汽油價格上漲時，好市多賣場的客流量往往暴增，因為購物者會先加滿便宜的汽油，然後進入賣場大量囤積食物以節省資金。

Jefferies分析師維辛克(Stephanie Wissink)表示：「短期內，市場可能低估了好市多在通膨上升時的實力。」他給予好市多股票買進評級，目標價650元。

最後，好市多可能在今年稍後提高會員年費，這可能是該股的主要利多。

好市多上次調漲會員年費是在2017年6月1日。它的金星(Gold Star)會員費調漲5元至60元。商務(Executive)會員費增加10元至120元。當時這些漲價影響了大約3500萬會員。該公司通常每5年調高一次會員年費。

但由於勞動力和運輸等領域的通膨壓力仍在升溫，好市多調漲會員費將大大緩解獲利率壓力。

如果歷史可以用作預測指標，調漲年費也可能對好市多的股價非常有利。

Guggenheim分析師漢博克爾(John Heinbockel)對好市多在2006年、2011年和2017年最近3次調漲會員年費的分析顯示，該股在宣布前3個月平均上漲11%；前6 個月平均上漲15%。