輝瑞 口服抗疫藥 衝兒童研究

輝瑞公司已開始就其新冠病毒口服藥丸進行中後期研究，目標針對6-17歲的高重症風險非住院兒童。輝瑞的Paxlovid口服藥丸已獲准在美國緊急用於12歲以上的兒童和高風險成人。輝瑞計畫招募兩組6至17歲的兒童，其中一組體重在40公斤以上，另一組體重在20公斤至40公斤之間。

房貸利率下滑 再融資增

抵押銀行家協會(MBA)表示，房貸利率上周出現逆轉，借款人紛紛躍躍欲試。烏克蘭危機震動金融市場，資金湧向債券。造成殖利率 下降，房貸利率隨之下降。符合條件的30年期固定利率房貸平均利率從4.15%降至4.09%；再融資的需求較前周增加9%，但申請量僅有一年前同周的一半。

外食增 金寶湯營收未達標

金寶湯(Campbell Soup Co)上季營收低於預期，代表其醬汁和肉湯的需求在疫情導致激增後正在趨緩。消費者現在開始重回餐館和訂餐外帶，打擊了最近幾個月對金寶湯產品的需求。該公司上季有機銷售額下降2%，同時還面臨著整體產業供應鏈短缺和勞動力短缺的問題。

IEA：二氧化碳排放創新高

根據國際能源署(IEA)的數據，去年與能源相關的二氧化碳排放量升至歷史最高水平，因為經濟在從新冠疫情復甦過程中嚴重依賴煤炭。IEA發現，與能源相關的全球二氧化碳排放量在2021年增加了6%，達到創紀錄的363億公噸。

委國原油解禁 雪佛龍受惠

知情人士透露，美國已要求委內瑞拉提供至少部分石油 ，以緩解對俄羅斯貿易制裁的影響。如果與委國達成協議，最後一家仍在委內瑞拉營運的美國石油生產商雪佛龍公司可能成為第一個受惠者。自2020年以來，雪佛龍一直被禁止從其合資企業出口委內瑞拉石油。

亞馬遜誤導辦案 國會促查

眾議院司法委員會敦促司法部調查亞馬遜，因為議員們認為該公司對國會的刑事調查進行阻撓。在9日發給司法部長加蘭德(Merrick Garland)的信中，兩黨議員小組聲稱，亞馬遜在對大型科技公司競爭行為的調查過程中一再誤導，並拒絕交出「證實其主張或糾正記錄」的證據。