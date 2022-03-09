我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：網購平台充斥含汞量嚴重超標美白面霜

紐約油價恐漲破6元 華裔通勤族：堪比食用油

美擬「良性」監管加密幣 比特幣漲破4.2萬美元

編譯湯淑君／綜合外電
受美國政府可能「良性」監管加密幣的消息激勵，比特幣9日一舉漲上4.2萬美元。 路透
受美國政府可能「良性」監管加密幣的消息激勵，比特幣9日一舉漲上4.2萬美元。 路透

比特幣9日漲破4.2萬美元價位，與其他加密幣同步大漲，因為最新跡象顯示美國政府擬「良性」監管加密幣，化解政府打壓數位貨幣的疑慮。

彭博資訊報導，比特幣在紐約9日早盤大漲10%至42,427美元，是3月2日以來最高價位。乙太幣（Ether）躍升8%，門羅幣（Monero）等所謂隱私幣同步大漲。

拜登總統預定9日簽署行政命令，指示政府機構研究發行數位美元以打擊非法金融的可行性，目標是善用數位資產的潛在優點，同時降低風險。一位高階官員8日透露，拜登將責成相關機構在60天至180天之內完成報告，提出監管加密幣的建議，讓政府能儘速付諸實行。

根據財政部8日一度在官網上貼出、但隨後移除的聲明，財長葉倫盛讚拜登行政命令要求革新加密幣監管是「歷史性」舉動，在助長創新和化解潛在風險之間取得適當的平衡。她還說，財政部負責的任務已經完成，包括「總統金融市場工作小組」（PWGFM）已在去年發布的穩定幣（stablecoins）報告。

在這份日期標註為3月9日的聲明中，葉倫表示，行政命令概述的做法「將支持負責任的創新，促成的結果可能對全美國、消費者和企業大有裨益」。

葉倫這份聲明顯示拜登政府擬對加密幣「良性」監管，一反先前市場擔心遭到打壓，讓比特幣等加密幣投資人信心大振。

交易社群媒體平台Alpha Impact執行長休斯說：「多年來，加密幣市場一直因為美國監管展望不明而受阻，若能通過明確的指引，對這個產業可能象徵分水嶺的時刻。」

拜登 葉倫 比特幣

上一則

克魯曼：俄烏戰對世界經濟非災難 糧食衝擊更甚能源

下一則

印尼限縮出口 棕櫚油價盤中飆破紀錄高點

延伸閱讀

紐約油價恐漲破6元 華裔通勤族：堪比食用油

紐約油價恐漲破6元 華裔通勤族：堪比食用油
誰來補俄油缺口？OPEC說不要靠他們 美業者也猶豫增產

誰來補俄油缺口？OPEC說不要靠他們 美業者也猶豫增產
美制裁禁俄石油 79%民眾挺 共和黨喊歡迎 石油業反彈

美制裁禁俄石油 79%民眾挺 共和黨喊歡迎 石油業反彈

禁俄能源 拜登預告油價將漲：自由的代價

禁俄能源 拜登預告油價將漲：自由的代價

熱門新聞

美國房貸利率下跌，可能帶動房價攀高。美聯社

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

2022-03-02 11:55
俄羅斯總統普亭。路透

國際制裁有一劍封喉的威力 謝金河：俄羅斯經濟恐拖垮

2022-03-05 20:12
市場若少了俄國原油供應，將產生莫大影響。（美聯社）

美國曝險？填補空缺？禁運俄國石油 5影響一次看懂

2022-03-06 01:20

理財Q&A／領退休金10策略 確保夠用

2022-02-28 02:00
載送大約4000輛福斯汽車但在大西洋上起火的巴拿馬籍貨輪費利西蒂艾斯號1日沈沒。(歐新社)

福斯貨輪燒1周沉了 保持捷、藍寶堅尼共4000輛拖不回

2022-03-01 19:28
避險基金公司Hermitage Capital執行長暨共同創辦人布勞德，有「寡頭獵人 」之稱。路透

怎樣才能制止普亭？「寡頭獵人」獻策：斷其資源

2022-03-03 11:03

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小
Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤
「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜
紐時刊文：習近平，你會怎麼選？

紐時刊文：習近平，你會怎麼選？