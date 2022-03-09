美擬「良性」監管加密幣 比特幣漲破4.2萬美元

受美國政府可能「良性」監管加密幣的消息激勵，比特幣9日一舉漲上4.2萬美元。 路透

比特幣 9日漲破4.2萬美元價位，與其他加密幣同步大漲，因為最新跡象顯示美國政府擬「良性」監管加密幣，化解政府打壓數位貨幣的疑慮。

彭博資訊報導，比特幣在紐約9日早盤大漲10%至42,427美元，是3月2日以來最高價位。乙太幣（Ether）躍升8%，門羅幣（Monero）等所謂隱私幣同步大漲。

拜登 總統預定9日簽署行政命令，指示政府機構研究發行數位美元以打擊非法金融的可行性，目標是善用數位資產的潛在優點，同時降低風險。一位高階官員8日透露，拜登將責成相關機構在60天至180天之內完成報告，提出監管加密幣的建議，讓政府能儘速付諸實行。

根據財政部8日一度在官網上貼出、但隨後移除的聲明，財長葉倫 盛讚拜登行政命令要求革新加密幣監管是「歷史性」舉動，在助長創新和化解潛在風險之間取得適當的平衡。她還說，財政部負責的任務已經完成，包括「總統金融市場工作小組」（PWGFM）已在去年發布的穩定幣（stablecoins）報告。

在這份日期標註為3月9日的聲明中，葉倫表示，行政命令概述的做法「將支持負責任的創新，促成的結果可能對全美國、消費者和企業大有裨益」。

葉倫這份聲明顯示拜登政府擬對加密幣「良性」監管，一反先前市場擔心遭到打壓，讓比特幣等加密幣投資人信心大振。

交易社群媒體平台Alpha Impact執行長休斯說：「多年來，加密幣市場一直因為美國監管展望不明而受阻，若能通過明確的指引，對這個產業可能象徵分水嶺的時刻。」