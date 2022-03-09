二手車仍處高價位 但漲幅已見鬆動放緩

二手車的漲幅已見收斂。（歐新社）

2月二手車 批發價格較 1 月有所下降，顯示即使車價仍接近創紀錄水平，但二手車價格的飆升可能已在放緩。

Cox Automotive 表示，其追踪曼海姆(Manheim)美國中古車批發拍賣中二手車價格的二手車價值指數，2月較1月下降了2.1%。

即使如此，平均而言，二手車價仍處歷史高價。該指數雖較1月的歷史新高回落，但仍較去年同期上漲36.7%。

與新冠病毒相關的供應鏈中斷，特別是全球汽車 、卡車和SUV使用的半導體晶片 持續短缺，迫使汽車製造商減產新車。直接導致過去一年二手車需求和價格的飆升。

雖然幾乎所有二手車都比一年前貴，但各類型車種的漲幅並不一致。Cox的數據顯示，雖然小型轎車和廂型貨車的價格在2月同比分別飆升44.9%和48.4%，但二手皮卡的價格僅上漲24.8%。

卡車和小型轎車之間的差異反映出新車庫存的變動。在晶片短缺情況下，包括福特汽車、通用汽車和克萊斯勒母公司Stellantis在內的汽車製造商，都優先考慮生產高獲利且銷量巨大的皮卡車型，而不是獲利較低的小型車。這意味著希望購買新款小型汽車或SUV的消費者更可能不走運，並且比希望購買新卡車的買家更可能在二手市場上尋找類似的車型。

但即使是皮卡生產也未能倖免於中斷。在過去一年裡，底特律的三大汽車製造商有時都不得不削減卡車的產量。而且這種情況還沒結束：福特上周證實，由於晶片短缺，它再次被迫削減其Super Duty皮卡和大型SUV的產量。

美國和世界各地正在努力提高晶片產量。包括英特爾和台積電在內的晶片製造商去年同意在美國建設新的半導體工廠。

不過，一些汽車製造商等不及這些工廠啟動並運作。福特在11月表示，將與晶片供應商GlobalFoundries合作，以提高其產品准入。通用汽車已經開始與幾家晶片製造商合作開發新設計，這將大大減少未來汽車的產品需求。