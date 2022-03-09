我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

二手車仍處高價位 但漲幅已見鬆動放緩

財經新聞組／綜合報導
二手車的漲幅已見收斂。（歐新社）
二手車的漲幅已見收斂。（歐新社）

2月二手車批發價格較 1 月有所下降，顯示即使車價仍接近創紀錄水平，但二手車價格的飆升可能已在放緩。

Cox Automotive 表示，其追踪曼海姆(Manheim)美國中古車批發拍賣中二手車價格的二手車價值指數，2月較1月下降了2.1%。

即使如此，平均而言，二手車價仍處歷史高價。該指數雖較1月的歷史新高回落，但仍較去年同期上漲36.7%。

與新冠病毒相關的供應鏈中斷，特別是全球汽車、卡車和SUV使用的半導體晶片持續短缺，迫使汽車製造商減產新車。直接導致過去一年二手車需求和價格的飆升。

雖然幾乎所有二手車都比一年前貴，但各類型車種的漲幅並不一致。Cox的數據顯示，雖然小型轎車和廂型貨車的價格在2月同比分別飆升44.9%和48.4%，但二手皮卡的價格僅上漲24.8%。

卡車和小型轎車之間的差異反映出新車庫存的變動。在晶片短缺情況下，包括福特汽車、通用汽車和克萊斯勒母公司Stellantis在內的汽車製造商，都優先考慮生產高獲利且銷量巨大的皮卡車型，而不是獲利較低的小型車。這意味著希望購買新款小型汽車或SUV的消費者更可能不走運，並且比希望購買新卡車的買家更可能在二手市場上尋找類似的車型。

但即使是皮卡生產也未能倖免於中斷。在過去一年裡，底特律的三大汽車製造商有時都不得不削減卡車的產量。而且這種情況還沒結束：福特上周證實，由於晶片短缺，它再次被迫削減其Super Duty皮卡和大型SUV的產量。

美國和世界各地正在努力提高晶片產量。包括英特爾和台積電在內的晶片製造商去年同意在美國建設新的半導體工廠。

不過，一些汽車製造商等不及這些工廠啟動並運作。福特在11月表示，將與晶片供應商GlobalFoundries合作，以提高其產品准入。通用汽車已經開始與幾家晶片製造商合作開發新設計，這將大大減少未來汽車的產品需求。

汽車 晶片 二手車

上一則

糧倉陷戰火 新興國家憂缺糧

下一則

押注亞洲觀光 全日空推新廉航

延伸閱讀

蒙大拿州長 帶4隻獵犬圍獵裝有追蹤器美洲獅 挨轟

蒙大拿州長 帶4隻獵犬圍獵裝有追蹤器美洲獅 挨轟
氣象學家：芝加哥冬季已告一段落

氣象學家：芝加哥冬季已告一段落
福特將分拆電動車和傳統車部門 並強推電動車

福特將分拆電動車和傳統車部門 並強推電動車
大使橋重開 美加貨流恢復暢通

大使橋重開 美加貨流恢復暢通

熱門新聞

美國房貸利率下跌，可能帶動房價攀高。美聯社

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

2022-03-02 11:55
俄羅斯總統普亭。路透

國際制裁有一劍封喉的威力 謝金河：俄羅斯經濟恐拖垮

2022-03-05 20:12
市場若少了俄國原油供應，將產生莫大影響。（美聯社）

美國曝險？填補空缺？禁運俄國石油 5影響一次看懂

2022-03-06 01:20

理財Q&A／領退休金10策略 確保夠用

2022-02-28 02:00
載送大約4000輛福斯汽車但在大西洋上起火的巴拿馬籍貨輪費利西蒂艾斯號1日沈沒。(歐新社)

福斯貨輪燒1周沉了 保持捷、藍寶堅尼共4000輛拖不回

2022-03-01 19:28
避險基金公司Hermitage Capital執行長暨共同創辦人布勞德，有「寡頭獵人 」之稱。路透

怎樣才能制止普亭？「寡頭獵人」獻策：斷其資源

2022-03-03 11:03

超人氣

更多 >
拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小
開戰Day14／北約：若俄攻擊援烏補給線 將視為對北約的攻擊

開戰Day14／北約：若俄攻擊援烏補給線 將視為對北約的攻擊
預知敗亡紀事？俄國國安局密件 預測戰爭結束時間

預知敗亡紀事？俄國國安局密件 預測戰爭結束時間
Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤
「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜