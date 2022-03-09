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烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

通膨壓力加劇 油價再飆新高 每加侖飆至4.173元

財經新聞組／綜合報導

隨著能源價格飆升，美國人現在為汽車加油所付的代價是有紀錄以來最高，這都要歸咎於四處肆虐的通貨膨脹打擊了經濟的所有領域。

根據美國汽車協會(AAA)的數據，8日1加侖普通汽油的全美平均價格上漲至4.173元。

之前的紀錄是2008年7月的4.114元；這個數字未經通貨膨脹調整。

俄羅斯入侵烏克蘭之後，原油價格就大幅飆升，導致汽油價格隨之走高，在周二創下新高。

消費者加油時要比上周多付55分，較上月多付72分。

與此同時，國際油價6日飆升至2008年來首見。美國石油指標西德州中質原油(WTI)期貨交易價格高達132.07元。國際指標布蘭特原油觸及139.13元。但在7日交易時段，兩者都遠低於這些高點。

WTI 8日上漲2.9%至每桶122.76元，而布蘭特原油上漲3.5%至127.40元。

專家預計油價以及加油站的價格將繼續保持高點。

俄羅斯是重要的石油和天然氣生產國和出口國，該國對烏克蘭的戰爭正在擾亂全球市場。

高盛在周一給客戶的報告中表示，「有鑑於俄羅斯在全球能源供應中的關鍵角色，全球經濟可能很快面臨史上最大的能源供應衝擊之一。」

截至目前為止，西方的制裁主要集中在打擊俄羅斯的金融機構，但可能的能源制裁已被視為檯面上的一個選項。

在傳出美國可能制裁俄羅斯能源出口後，國際原油價格大漲。WTI跳升4%至每桶124元。

拜登總統8日宣布片面禁止進口俄羅斯原油、液化天然氣和煤礦。歐盟並未加入。

此外，由於買家迴避俄羅斯石油，市場已經展現出自行制裁走向。

經紀公司PVM Energy分析師瓦加(Tamas Varga)表示：「雖然估計各不相同，但公平來說，如果對俄羅斯實施能源進口禁令，那麼能源缺口將相對有限。」

俄羅斯 油價 石油

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