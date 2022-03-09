憂通膨阻經濟成長 股指深陷修正

投資 人繼續評估俄羅斯 和烏克蘭之間的地緣政治緊張局勢，加上大宗商品價格飆漲，美股繼續大跌。

道瓊工業平均指數在盤中上漲585點後收盤下跌184.74點或0.56%至3萬2632.64點，跌入更深的修正區。史指下跌30.39點或0.72%至4170.7點，同樣深入修正區。那斯達克綜合指數繼續下跌35.41點或0.28%至1萬2795.55點，擴大熊市跌幅。小型股指標羅素2000逆市上漲0.6%。

投資人繼續評估因俄羅斯入侵烏克蘭而導致的大宗商品價格飆升和經濟成長放緩。石油 、汽油、天然氣以及鎳和鈀等貴金屬價格上漲，加劇了人們對通膨飆升導致全球經濟成長放緩的擔憂。

拜登總統表示美國將禁止進口俄羅斯石油，WTI原油一度上漲7%至每桶128元以上，收漲3.6%至123.7元；布蘭特原油上揚3.8%至127.98元。

在油價飆升之下，能源類股是大盤亮點。雪佛龍上漲5.28%。此外，太陽能和其他潔淨能源股也走高，焦點轉向替代能源。Enphase Energy和SunPower分別上漲10.82%和18.74%。

航空公司和郵輪公司也走升。達美航空上漲3.69%，美國航空上漲5.22%。西南航空和聯合航空分別上漲5.3%和3.32%。挪威郵輪公司也上漲3.77%。