資產波動急升 風險部位大減

隨著金融市場劇烈動盪，大批機構正在降低風險並退出市場，導致美股個股拋售攀升至一年來的最高水平。

受大宗商品價格上漲將打擊消費者信心影響，史坦普500指數 7日創下2020年以來最大單日跌幅。那斯達克綜合指數則已從歷史高點下跌逾20%，正式跌入熊市。VIX指數則處於2021年初以來的最高水平。

在聯準會(Fed)政策收緊及俄烏衝突影響下，幾乎所有資產都遭遇劇烈波動。股市、債券、大宗商品、黃金和石油的波動性均為一年來最高，市場出現少見的協同規避風險現象。

隨著市場劇烈波動，在內部風控影響下，各大對沖基金、資產管理公司開始拋售投資組合資產。

高盛 數據顯示，以美元計價，上周美國個股的風險平倉規模為過去5年來第5高水平。個股多頭在7周內首度出現淨賣出，而個股空頭則出現自去年12月底以來最大的回補動作。高盛表示，這代表對沖基金降低了多空雙方的風險部位。

摩根史坦利的數據則顯示，自去年12月以來，包括追踪波動性的基金和跟隨趨勢的大宗商品交易顧問在內的宏觀系統策略師，總計已拋售了價值2000億元的全球股票 。

Piper Sandle期權主管柯許(Danny Kirsch)指出，目前市場上「都在談論籌集現金和減少風險」，「情緒非常負面」。

隨著股市遭到拋售，高盛一籃子對沖基金最青睞的股票表現遜於史指。與此同時，追踪對沖基金最受厭惡股票的指數則持續跑贏大盤。