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烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

財經簡訊

財經新聞組／整理

翻倍飆漲 LME停止鎳交易

在鎳價翻倍大漲，達到每噸10萬元創紀錄水平後，倫敦金屬交易所(LME)8日宣布停止鎳貨交易。在西方制裁威脅到主要生產國俄羅斯的供應後，投資人競相回補空頭部位。這項罕見的舉動凸顯出俄羅斯入侵烏克蘭引發的市場恐慌，鎳對製造不銹鋼和電動車電池至關重要。

谷歌54億元收購Mandiant

Alphabet旗下谷歌周二8日表示，由於對雲端業務的需求猛增，它將以約54億元的價格收購網路安全公司Mandiant Inc。谷歌的全現金出價為每股23元，較Mandiant 7日收盤價高出約53%。這項收購案有助擴大谷歌的雲端業務，並其與更大的競爭對手微軟抗衡。微軟之前據傳也看上Mandiant。

2月NFIB小企信心 1年新低

全國獨立企業聯合會(NFIB)發布調查顯示，面對一波通膨浪潮，美國2月小企業信心指數從1月的97.1下降1.4點至95.7。為2021年2月以來的最低讀數。超過四分之一的企業將通貨膨脹列為最大問題，是1981年以來最高水平，而高達68%的企業表示正在調漲售價。

迪克運動用品業績超越預期

迪克運動用品(Dick's Sporting Goods)假日季獲利和銷售成長超過分析師預期。截至1月29日當季淨利3.461億元，合每股3.16元；而一年前淨利為2.196億元，合每股2.21元。不計一次性項目，每股獲利3.64元，高於預期的每股3.43元。營收從一年前31.3億元增加7.3%至33.5億元。超過33.1億元的估計。

GM試點由電動車為家庭供電

通用汽車(GM)宣布與加州太平洋天然氣和電力公司(PG&E)試點計畫，讓電動車能在停電或電網故障的情況下為家庭供電。其他汽車製造商也有類似能力，包括福特汽車即將推出的電動F-150 Lightning皮卡與太陽能公司Sunrun合作。電動車新創公司Lucid Group的Air轎車也具有類似功能。

1月貿易逆差897億 史上新高

商務部表示，由於進口激增，1月貿易逆差躍升9.4%，達到897億元的歷史新高，可能拖累第1季的經濟成長率。12月數據由初值逆差807億元修正為逆差820億元。經濟學者預測的赤字為871億元。貿易已連續6季從國內生產總值(GDP)成長中扣除。

電動車 谷歌 汽車

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