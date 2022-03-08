禁止俄出口 原油期貨上看200元

若限制俄羅斯原油出口，國際油價可能上衝至200元。（路透）

在油價 升至2008年以來最高水平之後，交易員們紛紛買入押注油價可能進一步飆升的期權。有些交易員甚至押注原油期貨將在3月底前升至200元以上。

因美國考慮對俄羅斯 實施原油出口禁令以及伊朗核子談判預期進展受阻，受此雙重因素影響，原油價格7日大幅飆升。布蘭特原油一度觸及每桶130元。與此同時，原油看漲期權合約的價格也同步大幅上漲。

根據歐洲洲際期貨交易所(ICE futures Europe)數據，7日至少有200份行使價為每桶200元的5月布蘭特原油期貨看漲期權成交。這些期權將在3月28日到期，也就是合約結算前3天。這些期權的價格上漲了152%至2.39元。

另外，行使價為每桶150元的6月布蘭特原油期貨看漲期權價格也較4日上漲1倍；而行使價為每桶180元的看漲期權價格則上漲了110%。

分析認為，交易商對俄羅斯原油禁令的可能性感到恐慌。目前，俄羅斯是僅次於沙烏地阿拉伯和美國的全球第三大石油 生產國。根據國際能源署(IEA)的數據，名列OPEC+成員國的俄羅斯去年12月出口每日780萬桶原油、凝析油和石油產品，歐洲、美國和亞洲地區等地都有俄羅斯石油的買家。

資本管理公司Westbeck指出，限制俄羅斯能源出口的預期可能會將油價推高至150元至175元之間，並可能超過每桶200元。

Westbeck在給投資人的信中表示：「雖然我們認為這種可能性很高，但石油和股市尚未對這種情況進行定價。投資人應該考慮針對這種結果的進行對沖。」

摩根大通上周也表示，如果俄羅斯供應繼續受到干擾，布蘭特原油今年年底可能會達到每桶185元。

澳新銀行則預計，若俄羅斯能源產品出口再遭新的制裁，每天約有500萬桶輸油管通路和海運石油供應受到影響。