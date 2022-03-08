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禁止俄出口 原油期貨上看200元

財經新聞組／綜合報導
若限制俄羅斯原油出口，國際油價可能上衝至200元。（路透）
若限制俄羅斯原油出口，國際油價可能上衝至200元。（路透）

油價升至2008年以來最高水平之後，交易員們紛紛買入押注油價可能進一步飆升的期權。有些交易員甚至押注原油期貨將在3月底前升至200元以上。

因美國考慮對俄羅斯實施原油出口禁令以及伊朗核子談判預期進展受阻，受此雙重因素影響，原油價格7日大幅飆升。布蘭特原油一度觸及每桶130元。與此同時，原油看漲期權合約的價格也同步大幅上漲。

根據歐洲洲際期貨交易所(ICE futures Europe)數據，7日至少有200份行使價為每桶200元的5月布蘭特原油期貨看漲期權成交。這些期權將在3月28日到期，也就是合約結算前3天。這些期權的價格上漲了152%至2.39元。

另外，行使價為每桶150元的6月布蘭特原油期貨看漲期權價格也較4日上漲1倍；而行使價為每桶180元的看漲期權價格則上漲了110%。

分析認為，交易商對俄羅斯原油禁令的可能性感到恐慌。目前，俄羅斯是僅次於沙烏地阿拉伯和美國的全球第三大石油生產國。根據國際能源署(IEA)的數據，名列OPEC+成員國的俄羅斯去年12月出口每日780萬桶原油、凝析油和石油產品，歐洲、美國和亞洲地區等地都有俄羅斯石油的買家。

資本管理公司Westbeck指出，限制俄羅斯能源出口的預期可能會將油價推高至150元至175元之間，並可能超過每桶200元。

Westbeck在給投資人的信中表示：「雖然我們認為這種可能性很高，但石油和股市尚未對這種情況進行定價。投資人應該考慮針對這種結果的進行對沖。」

摩根大通上周也表示，如果俄羅斯供應繼續受到干擾，布蘭特原油今年年底可能會達到每桶185元。

澳新銀行則預計，若俄羅斯能源產品出口再遭新的制裁，每天約有500萬桶輸油管通路和海運石油供應受到影響。

俄羅斯 石油 油價

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