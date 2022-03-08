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成長緩+通膨升 道指跌近800點

財經新聞組／綜合報導

在連跌4周後，美股7日再次下跌，因為投資人越來越擔心俄羅斯與烏克蘭衝突導致的能源價格上漲會減緩經濟成長，同時推高通膨。

道瓊工業平均指數下跌797.42點或2.37%至3萬2817.38點，主受美國運通7.99%跌幅的拖累。史坦普500指數下跌127.78點或2.95%至4201.09點，進一步跌入修正區，距近期紀錄收盤高點差距12%。那斯達克綜合指數下跌482.48或3.62%至1萬2830.96點，跌入熊市，距歷史高點超過20%%。

美國油價觸及2008年來最高水平。指標西德州中質原油(WTI)期貨一度觸及每桶130元，之後回落至119元。國際指標布蘭特原油飆升至每桶139.13元，為2008年7月以來最高水平；之後回落至123元左右。

能源股隨油價上漲。貝克休斯上揚4.7%。雪佛龍上漲2.17%。埃克森美孚上漲3.59%。

與此同時，銀行股是最大輸家，花旗集團下跌1.87%，美國合眾銀行(U.S. Bancorp)下跌3.89%，因投資人越來越擔心經濟成長放緩。

由於擔心4元的汽油價格打擊消費者的錢包，麥當勞、星巴克和Nike也連袂走跌。美國汽油價格6日飆升至2008年來最高水平，達到每加侖4.06元。航空公司、郵輪公司和旅遊股也因同樣原因下跌。

油價 指數 投資

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