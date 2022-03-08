美股最錢線／伍德押新科技：5年回報驚人

知名操盤人伍德(Cathie Wood)持續為其以創新為出發點的投資 組合辯護，聲稱方舟投資基金(Ark Invest)在未來5年內將獲得「驚人的回報」。

她表示，「根據我們對這些新科技成長的期望，我認為我們將看到一些驚人的回報。」

她操盤的旗艦基金方舟創新ETF今年來陷入以科技為主的拋售潮，過去12個月幾乎大跌近半。相較之下，史坦普500指數 在同期上漲近15%。

她承認，「目前一直處於創新的可怕熊市中。」「但是，如果從新冠疫情底部到2021年2月方舟創新ETF創下的高點，累計上漲了358%。」

不過，伍德表示，自1月17日以來，該公司已經看到「大量資金流入」。很多投資人在低價買進更多單位。

伍德說，「如果這種策略持續執行，你會感到驚訝於回報能多快回到平均水平之上。如果這種策略無誤，那麼未來5年回報率將大大高於平均水平。」

伍德說，世界目前正面臨「各式各樣的問題」，而創新就是答案。

她指出，烏克蘭正在進行的戰爭已經引發石油 等一些大宗商品的價格飆升。這場衝突將導致「大量需求破壞和創新替代」，例如轉向電動車，而不是汽油車。

她認為方舟投資比較類似風投，也就是對這些前端科技公司的估值不同於私人市場，「如果比較公開市場與私募市場，那麼在創新方面，去年出現60%的縮編。但私募市場卻成長了20%。」

她將此歸因於公開市場「充滿了對大盤指數敏感的投資人」，而不是在主要創新平台中看到「爆炸性成長機會」的私募市場投資客。

雖然科技股已經是占史指達28%，但伍德表示，這些股票只是「過去成功的一部分」，「方舟創新持有的科技股將成為未來的成功者，它們最終會被計入指數中。」