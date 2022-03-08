微軟在印設第4座數據中心

微軟宣布在印度 設立第4個數據中心，看好這塊成長最快市場之一的數位消費成長。研究公司IDC表示，到2025年，整個印度公共雲端服務市場預計將達到108億元。這座全新數據中心位於印度南部的特倫甘納邦(Telangana)。

GameStop總裁投資BBBY

在GameStop總裁柯恩(Ryan Cohen)透露他經由他的投資公司RC Ventures持股近10%後，Bed Bath & Beyond股價7日飆升34.18%。也是線上寵物零售商 Chewy聯合創始人的柯恩在給Bed Bath董事會的信中寫道，這家零售商正深陷市占率流失及供應鏈困境，該公司高管不應繼續領取報酬。

Kohl's擬廣開小型店

Kohl's發布最新長期財務目標，包括每年以低個位數百分比的銷售額成長，因為這家零售商面臨來自激進股東的壓力，要求其考慮出售並釋出其房產價值。該公司宣布將把絲芙蘭(Sephora)業務擴展到年銷售額超過20億元，並在未來4年開設100多家小型商店，以吸引新客戶。

Michael Kors CEO 離職

Versace母公司Capri Holdings Ltd表示，原訂9月成為Capri最高主管的Michael Kors品牌負責人舒爾曼(Joshua Schulman)即將離職。舒爾曼以讓Tapestry Inc旗下品牌Coach起死回生而聞稱。他於2021年8月被任命為Michael Kors的CEO，原訂今年接任Capri的CEO。

憂供應中斷 鎳價15年新高

因擔心對俄羅斯實施金融制裁會導致供應嚴重中斷，引發期貨市場購買狂潮，鎳價飆升62%至近15年高位，鋁價躍升至每噸4000元以上的紀錄高點。俄羅斯為全球提供約10%的鎳需求，主要用於不銹鋼和電動車電池。鋁產量則占全球約6%，用於運輸、建築和包裝行業。

英特爾旗下自駕車申請IPO

英特爾表示，其自動駕駛汽車部門Mobileye已秘密提交在美國進行首次公開募股(IPO)的文件。該公司沒有提供更多細節，但消息人士透露，這家以色列子公司的估值可能超過500億元。英特爾在2017年以153億元收購Mobileye，希望能與競爭對手輝達(Nvidia)和高通在無人駕駛系統方面一較高下。