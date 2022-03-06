巴菲特加碼他出脫 維權投資人艾康賣西方石油 3年賺10億

知名維權投資人艾康出脫西方石油公司，近3年賺進10億美元。路透

身價億萬的維權投資 人艾康（Carl Icahn）出脫對西方石油 公司（Occidental Petroleum）的大押注，在這家石油和天然氣生產商股價飆漲之際，賣掉原有大約10%持股的最後一部分。

華爾街日報報導，一直在減持西方石油的艾康，最近幾天賣掉了剩餘股份。他先前三番兩次痛批西方石油在2019年5月以超過雪佛龍出價的380億美元收購安達科石油公司（Anadarko），出脫持股結束了這場爭論。

西方石油的股價在2020年重挫，艾康無畏疫情加碼投資，持股比由2.5%提升到大約10%。在那之前，他批評併購安達科一案考慮不周已將近一年，曾想方設法要把西方石油執行長Vicki Hollub趕下台。他也對西方石油花高價自「股神」巴菲特旗下的波克夏 夏公司取得100億美元融資，用來支付該併購案提出異議。艾康後來休戰，因西方石油同意找回前執行長Stephen Cahazen擔任董事長、增設三席董事（其中兩席是艾康的代表）、大幅削減成本，但Hollub繼續擔任執行長。

相較於艾康，巴菲特近來加碼買進西方石油。截至上周五，巴菲特的波克夏公司申報，去年底以來加碼買進西方石油將近3,000萬股，持股總數增加到1億1370萬股，包含股票和權證在內。波克夏持有西方石油約11.2%的普通股，現在的價值大約64億美元。

由於油價節節高漲，西方石油的股價從2020年一度暴跌到10美元以下，上周五收在逾5倍的56.15元，僅略低於安達科交易敲定前的水準。

根據知情人士，艾康在這項投資獲利10億美元，在認股權證的未實現淨利大約還有5億美元。他仍擁有超過1,500萬張認股權證。

上月滿86歲的艾康最近專注於一家規模較小的能源公司，西南天然氣控股公司（Southwest Gas Holdings），該公司上周宣布拆分艾康曾呼籲出售的一家子公司。另外，在麥當勞公司（McDonald's），艾康進行委託書徵求大戰以推動供應商改善豬隻待遇，這是艾康進行的典型活動，他僅持有少量股份，並不期待獲利。