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折疊手機藍海 就等待蘋果出手 專家：最快1年內

財經新聞組／綜合報導
今年MWC折疊手機是個亮點。（歐新社）
今年MWC折疊手機是個亮點。（歐新社）

世界行動通訊大會(MWC)是科技業者展示其最新產品的活動，絕大多數都是新款智慧手機。今年的展示品看來與慣常的長方形設計沒有什麼不同，但仍有少數亮點。

它們就是折疊手機、或者是掀蓋手機。在這種款式的手機問世大約20年後似乎正在捲土重來。

CCS Insight首席分析師伍德(Ben Wood)表示，「折疊式設備開始現身。」而且會越來越多，「有各種形狀、各種尺寸、大量的實驗性功能。對我來說，真是讓人激動。」

南韓的三星和中國的Oppo等幾家智慧手機製造商都展示出可用各種方式折疊的設備，瞬間將用戶的螢幕翻倍擴大。三星展示其Galaxy Z Fold系列，而Oppo則展示了其Fold N產品。

伍德表示，這塊新興市場仍在等待蘋果，而這家iPhone製造商推出此類產品只是時間問題。他說，「我完全相信蘋果公司過去十多年來已在實驗室中掌握柔性顯示技術。」

他補充說，蘋果不喜歡操之過急，「他們只是坐觀市場如何發展。」

伍德說，蘋果的iPhone和iPad非常成功，此刻不必旁生枝節。但一旦推出延展性產品的時機成熟時，預計iPhone和iPad之間會出現「某種融合」。

媒體報導，著名的蘋果分析師郭明錤在去年5月給投資人的報告中表示，蘋果計畫在2023年推出一款配備8英寸螢幕的可折疊iPhone。

Moor Insights and Strategy首席分析師薩格(Anshel Sag)指出，蘋果只會在耐久度不再是問題並且顯示技術成本下降時推出延展性設備。

他說，「我認為現在距離可能還有一、兩年的時間，不過目前三星和其他公司真的解決了過去存在的許多障礙。」

薩格認為：「如果蘋果推出一款延展性設備，它可能看來比較像是『掀蓋』而不是『折疊』機，只為提高可攜性，而且似乎更面向消費者。」

蘋果 手機 iPhone

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