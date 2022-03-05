擴大攻擊力道 馬斯克大方邀汽車工會辦工會投票

特斯拉 CEO馬斯克 向美國汽車工會(UAW)提出挑戰，邀請其在特斯拉加州Fremont廠組織工會，同時也擴大了對拜登 政策的攻擊力道。

在本周的一系列推文中，馬斯克緊咬著工會議題，這是自支持勞工的拜登總統上任以來一直不鬆口的話題。

他2日晚間推文指出，「我們真正面臨的挑戰是灣區的失業率為負值，如果我們不善待和補償了不起的員工，他們會有很多其他的選擇，然後就會離開。」「我在此邀請UAW隨時來此舉行工會投票。特斯拉不會採取任何措施來阻止。」

根據加州就業發展局官網，最新數據顯示，2021年12月Fremont的失業率為3.1%。

馬斯克對工會的批評並不是什麼新鮮事。他在2018年對特斯拉解雇一名工會活動人士的言論，被認定違反了聯邦勞動法。國家勞工關係委員會(NLRB)下令特斯拉重新雇用該員工，並要求馬斯克刪除這條推文。但特斯拉向行政法院提出上訴。

馬斯克最新的推文源自1日晚間拜登總統的國情咨文演講。拜登在演講中讚揚了通用汽車和福特汽車在美國投資電動車生產的計畫。

馬斯克推文回應給他7600萬多名粉絲：「特斯拉已在美國創造超過5萬個電動車工作崗位，並且投資金額是通用汽車和福特汽車總和的兩倍多。」

馬斯克最近推文都鎖定拜登。抨擊其「重建美好未來」法案，因其中鼓勵美國消費者購買由工會成員製造的電動車。拜登在說到電動車生產時絕口不提特斯拉，但他上月勉強地點名了。

UAW發言人羅森伯格(Brian Rothenberg)拒絕對馬斯克的推文發表評論，也不對特斯拉或其他電動車公司的任何工會組織置評，理由是工會政策在提交請願書之前不對活動發表評論。