俄烏戰事壓過就業 道指連跌四周

即使非農就業 報告強於預期，但由於烏克蘭 令人擔憂的事態發展令市場情緒承壓，美股4日繼續下跌。

道瓊工業平均指數 下跌179.86點或0.53%收3萬3614.8點。史坦普500指數下跌34.62點或0.79%至4328.87點。那斯達克綜合指數下跌224.5點或1.66%至1萬3313.44點。道指連續第4周下跌，盤中最低下跌超過500點。

道指和史指本周下跌逾1%，而那指下跌逾2%。

在俄羅斯軍隊發動襲擊後，位在烏克蘭Zaporizhzhia的歐洲最大核電廠冒出濃煙。報導顯示俄羅斯軍隊已經占領核電廠。

襲擊發生後能源價格全面上漲，美國指標西德州中質原油(WTI)上漲7%至每桶115元以上，全球指標布蘭特原油上漲超過6%至近118元。

能源股隨油價上漲。西方石油(Occidental Petroleum)上漲17.59%，而響尾蛇能源(Diamondback Energy)上漲2.74%。

旅遊股是另一個弱點，聯合航空下跌9.07%。達美航空和美國航空分別下跌5.58%和7.13%。主要科技股也走跌，微軟下跌2.05%，蘋果收跌1.84%。

烏克蘭的事態發展掩蓋了強於預期的2月非農就業報告。美國經濟上月增加67.8萬個工作崗位，高於《道瓊》經濟學者預期的44萬個。