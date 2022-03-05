美股年初至今蒸發逾7兆元市值 大客戶低接散戶狂避險

年初至今，美股已蒸發了多達7兆元市值，史坦普500指數 從4800點以上下跌至逼近4300點，跌幅接近10%；而以科技股為主的那斯達克 指數更是跌至熊市邊緣。

在這一段「跌跌不休」的修正期內，富豪們卻在「逆勢布局」。數據顯示，美國商銀的超高淨值客戶在這段期間內「低接」的資金規模達到史上最高。

在2月24日俄烏爆金地緣衝突前，史指年初以來上漲0.8%；但之後就一路狂瀉。美商銀量化分析師霍爾(Jill Carey Hall)觀察測到一個有趣的現象：大客戶「都是買家」，法人客戶、對沖基金、超高淨值客戶這三大主要客戶群仍在狂買。

他統計發現，該行客戶上周總計買進46億元；前一周反而資金是淨流出。同時，大客戶是買進大型股，拋售小型股。

值得一提的是，散戶與「大客戶」的決策背離，散戶們正在積極「尋求防禦」。

根據行為金融學研究公司Sundial Capital Research的數據，上周俄烏衝突加劇期間，交易規模在10單以下的「散戶」買進價值約43億元的看空期權和價值45億元的看多期權，空頭/多頭比達到0.96，為近20年新高。

對此，Sundial Capital Research表示：「由於估值處於歷史高點，地緣政治的走向明顯不確定，而聯準會(Fed)現在可能成為投資 人的『利空』，過去一個月的市場行為仿佛2008年1月重現。市場環境不佳，投資人處於明顯的避險模式。」

因此，交易員近期似乎也在謹慎行事。摩根史坦利E*Trade交易總經理拉金(Chris Larkin)表示：「面對動盪的局勢和俄烏危機，交易員似乎在調整投資組合時謹慎行事，轉向公用事業，同時繼續拋售醫療保健和消費股。」