Airbnb暫停俄及白俄業務

住房共享平台Airbnb宣布暫停在俄羅斯和白俄羅斯 的所有業務。該公司CEO兼聯合創始人切斯基(Brian Chesky)推文宣布這項措施，以抵制俄羅斯入侵烏克蘭。不過此舉可能不會對Airbnb的獲利產生重大影響，何況最近幾天絕大多數航空公司已停止飛往俄羅斯。

歐元兌瑞郎周跌幅7年之最

由於烏克蘭戰事加劇，投資人大舉拋售歐元。歐元兌瑞郎創下7年來最大單周跌幅。歐洲經濟非常容易受到俄羅斯入侵烏克蘭的影響，隨著經濟前景黯淡，歐元兌瑞郎下跌0.7%，本周跌幅超過3%，創2015年1月以來的最大單周跌幅。兌美元下跌0.8%，自2020年5月以來首次跌破1.10美元。

2月非農就業 新增67.8萬人

由於物價上漲、利率上升的可能性和地緣政治問題加劇，美國2月就業加速。勞工部勞工統計局報告，當月非農就業人數增加67.8萬人，失業率為3.8%。預估值為就業人數44萬人，失業率3.9%。通膨可能正在降溫，本月工資幾乎沒有上漲，時薪僅上漲1分或0.03%，而預期漲幅為0.5%。

FDA拒給Ocugen疫苗EUA

Ocugen Inc表示，監管機構已拒絕為其印度合作夥伴Bharat Biotech開發、適用2至18歲幼齡者的新冠病毒疫苗Covaxin頒發緊急使用授權(EUA)。不過Ocugen表示，它仍將繼續與美國食品和藥物管理局(FDA)合作，評估獲得適用兒科使用Covaxin的EUA過程。Covaxin已列WHO緊急用清單。

迪士尼將推廣告版Disney+

迪士尼宣布為其Disney+串流媒體服務提供一個全新廣告版本服務，將於今年稍後在美國推出。這個新的廣告版本將於2023年推向國際市場。迪士尼沒有提供發布日期或價格。該公司表示，Disney+這項新產品將成為實現其2024年達到2.3億至2.6億用戶目標的「踏板」。

谷歌 暫停在俄羅斯刊登廣告

谷歌宣布暫停在俄羅斯的所有搜索、YouTube和展示行銷位置廣告。俄羅斯網路監管機構Roskomnadzor 3日指控谷歌旗下YouTube部門推動大型廣告活動，誤導俄羅斯人有關該國入侵烏克蘭的消息。谷歌發言人 表示，「鑑於目前情況特殊，我們將暫停在俄羅斯的所有谷歌廣告。」