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格羅斯：經濟恐滯脹 不宜買股

財經新聞組／綜合報導

曾被封為債券天王、Pimco共同創辦人格羅斯(Bill Gross)認為當前經濟存在滯脹的可能，表示他現在不會積極買進股票

這位77歲的投資客認為，雖然聯準會(Fed)的目標是應對飆升的通膨壓力，但它也擔心升息過度可能會給資產價格帶來太大的壓力，從而引發金融市場動盪。

格羅斯表示，「我認為它們現在綁手綁腳、動輒得咎，因此姿態擺得很低。而現在的通貨膨脹率從歷史上來看實在是太高，以致於很難不積極升息。」

他說，「我會這麼說只是從一個現實假設的角度來看，也就是美股大概有30%到40%的漲幅可能部分受到較低的實質利率推動。如果現在將利率提高50到100甚至150個基點，對遠期獲利可能會產生重大折扣，所以我認為他們必須非常小心。」

格羅斯說，如果全球央行繼續堅持低利率，可能會導致持續通膨和全球經濟放緩，這種環境被稱為滯脹。「也就是通膨率在一段時間內高於 3% 到 4%。」

美國1月消費者物價指數(CPI)同比上漲7.5%。Fed首選的通指標顯示出自1983年以來最大年增幅。

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)在國會表示，他仍預計將出現一系列25個百分點的升息，但強調俄羅斯與烏克蘭的戰爭給前景注入了不確定性。

根據CME數據，市場已完全確定3月15-16日會議中會升息。但自烏克蘭戰爭開打以來，對今年底之前的升息預期有所下降。

格羅斯說他此刻會選擇當一個謹慎選股者，「我不會在此刻買進股票。我只是一個謹慎的投資者。」「想要在不買股票前提下擁有可觀回報，還是有跡可循；但若要承擔直接風險或出售債券來達成這個目標，過去幾周已證明風險太高。」

升息 股票 利率

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