汽油價狂漲 看不見天花板

俄烏戰爭打下去，汽油價格只會繼續上升。（歐新社）

早在俄羅斯入侵烏克蘭之前，美國汽油價 格就在迅速上漲。未來幾個月將朝每加侖4元以上的水平邁進，而且危機並沒有減弱的跡象。

隨著制裁孤立莫斯科並抑制俄羅斯能源供應，飆升的原油和天然氣價格將迫使消費者和企業面臨自1982年以來的最高通膨水平。布蘭特原油3日短暫觸及每桶120美元，美國西德州原油緊隨其後，為116元。

GasBuddy石油 分析主管迪哈恩(Patrick De Haan)表示，「我很希望油價已經達到頂峰，但我相信還有很長的路要走。不幸的是，從陣亡將士紀念日到3月，汽油價格每加侖已上漲75分。」

美國汽車協會(AAA)表示，全美平均汽油價格2月28日時為每加侖3.61元。而一年前的平均汽油價格約為2.65元。

在加州 ，現在平均汽油價格為每加侖4.82元，較上周上漲5分，情勢十分嚴峻。一年前加州平均汽油價格至少便宜約1.16元。

洛杉磯和整個南部的其他幾個地區也都出現創紀錄的平均水平。在洛杉磯地區，普通汽油的平均售價已達到每加侖4.89元，這是過去25天內第22次創新高。它也比上周高出10分，比一年前高出約1.14元。

然而，當前通膨環境的一個決定性特徵是消費者會抱怨，但最終還是會買單。但有些加州駕駛人開始因高油價而拒絕開車，除非是因為個人或職業上的需求。

雖然全美各地的汽油價格越來越貴，但加州的情況要嚴重得多，因為稅收加上規費使燃料成本成為全美最高。該州對每加侖汽油徵收51.1分的稅，僅次於賓州的每加侖58.7分。

但加州的深度依賴開車，以及它所創造的需求，讓它與大多數其他州有所不同，當然還包括其他因素。

與此同時，加州設有一個總量控制與交易方案，要求石油和天然氣精煉廠等大型溫室氣體排放者必須購買碳權來抵消排放量。

加州的空氣資源委員會還要求加油站只銷售特定的混合汽油，以盡量減少污染。這種混合燃料的生產成本更高，增加了另一項轉嫁給駕駛人的成本。