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美股最錢線／高盛：擁抱股利 報酬誘人

財經新聞組／綜合報導

高盛投資團隊建議，如果想在2022年因俄烏危機和不斷上升的利率導致股市動盪中尋求更好的回報，最好是擁抱股利。

高盛首席美股策略師柯斯汀(David Kostin)在3日的最新報告中表示，「高股息殖利率和高股息成長型股票通常在高通膨時期表現出色，且目前的交易估值很有吸引力。高盛的產業中性高股息殖利率因子目前的本益比較史坦普500指數折價26%，遠低於長期平均水平的-12%。」

柯斯汀預期史指成份股今年將派發更豐厚的股利，以安撫緊張的投資者。

他將2022年史指的股利預測調升至每股67元，預計同比成長10%。他之前的預測成長率是8%。

史指成份股中股利最具吸引力的一些企業主要是能源類股，尤其是埃克森美孚和雪佛龍。能源股可能對投資人更具雙重吸引力，因為在俄烏危機中原油和其他大宗商品價格上漲提振了股價。

柯斯汀補充指出，「擔心股票估值但對企業成長仍有信心的投資人，應該考慮直接持有股利。」

可以肯定的是，近幾個月來，許多投資人已經開始熱衷於分紅。

衡量美國企業發行高股息殖利率股票表現的Schwab U.S. Dividend Equity ETF，今年以來只下跌4.1%，表現相對優於史指和那斯達克指數，兩者今年分別下跌8%和12%。

嘉信理財首席投資策略師松德絲(Liz Ann Sonders)表示，「這種價值型且具高質量的股票是投資人應該關注的。」並強調能支付股利的個股是目前的首選。

投資 殖利率 股票

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