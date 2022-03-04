特斯拉德國 廠 傳獲批准

外電報導，特斯拉在德國柏林近郊Grünheide的超級工廠已獲最終批准，德國勃蘭登堡州總理Dietmar Woidke將在4日新聞發布會上就批准決定的細節發表評論。根據特斯拉的規劃，這家工廠的設計目標是生產電池和年產50萬輛電動車。

百思買第4季銷售未達標

百思買(Best Buy)第4季銷售未達華爾街預期，因為一些熱門的假日商品銷售不足，並且由於Omicron影響員工出勤而縮短了營業時間。這家消費電子產品零售商對本財年的展望弱於預期，因為去年疫情盛行之際政府推出多項紓困措施推動銷售，墊高了比較基期。

首申失業金人數 今年最低

勞工部表示，截至2月26日當周首次申請失業救濟金人數為21.5萬人，低於《道瓊》調查經濟學家預測的22.5萬人；較前周減少1.8萬人，為1月1日以來最低。有一周時間落差的持續申領人數微升至148萬。剔除每周波動性的4周移動平均數下移至154萬，為1970年4月4日以來最低水平。

亞馬遜 關英美68實體店

亞馬遜宣布將關閉在美國和英國的68家實體店鋪。關閉對象包括24家以上的亞馬遜書店和30多家被稱為「亞馬遜4星」的玩具和家庭用品商店。這次關閉不會對亞馬遜旗下38家食品店「Amazon Fresh」以及子公司全食超市等約500家店面造成影響。

2月服務業指數 1年新低

美國供應管理協會(ISM)2月服務業指數下跌3.4點至56.5，為一年來最低點，原因是訂單隨著商業活動走軟，顯示供應限制仍是經濟障礙。讀數高於50代表擴張。新訂單指數也顯示出一年來最慢的成長，而與ISM工廠生產指標平行的商業活動指標降至2020年5月以來最低水平。

Rivian漲價20%挨轟 急取消

Rivian宣布取消3月1日之前預訂電動車的漲價舉動，因為該公司調漲車價20%招致客戶的強烈反對。CEO史卡林(RJ Scaringe)在給客戶的信中說，3月1日前的預購價格將恢復原本的水平，已取消訂單的客戶可以恢復訂單。該公司1日表示，由於預膨壓力和零件成本上揚，車價將調漲20%。