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汽車經銷商整併 門市沒減少

財經新聞組／綜合報導
汽車經銷商彼此收購整合，但市場看來沒有變化。（路透）
汽車經銷商彼此收購整合，但市場看來沒有變化。（路透）

滿手現金的美國汽車經銷商正在以創紀錄的速度彼此收購，但在這個過程中它們並沒有關閉店面。

根據追蹤主要私人交易的Kerrigan Advisors統計，原本認為網購和特斯拉直銷消費者的策略將扼殺傳統汽車經銷商，但結果並非如此，去年該產業的收購總值達到創紀錄的80億元，是2020年25億元的3倍多。

大多數買家是大型公共或私人汽車零售連鎖店，例如Asbury Automotive Group Inc和Lithia Motors Inc.。Kerrigan Advisors創始人卡利根(Erin Kerrigan)表示，許多賣家都是規模較小的家族企業。

諮詢公司優賽思(Urban Science)的調查顯示，雖然同業競合，但購車族可以光顧的店面數量過去10年一直保持穩定。

截至2021年7月1日，美國有1萬8157家經銷商，比6個月前增加了46家。在美國98%的本地市場中，汽車經銷商的數量沒有變化。

簡而言之，所有權非常穩定，但美國汽車零售商的基礎不斷變化。

對消費者而言，汽車經銷商所有權的整合在短期內可能大多無感。但從長遠來看，產業高管表示，更大的經銷商集團將更好地推動科技化，以實現更快的線上購物和融資，允許客戶在多家店面的更廣泛的車輛中進行選擇，並更方便地進行維修。

經銷商也受到線上二手車零售商Carvana Co.等科技驅動型業者的挑戰。但與受亞馬遜重創的百貨公司不同，新車經銷商享有異常強大的保護，不受州特許經營法的保護，這些法律禁止汽車製造商轄區內直接向消費者銷售。

然而，越來越多客戶至少在網上進行一些購物，而由於藉由軟體更新就能完成更多修復，經銷商將失去召回和保修維修所產生的收入。

經銷商的賣家往往是家族企業，面臨著對新設備和科技進行大量投資以銷售和維修電動車。經銷商交易顧問Presidio Group LLC總裁卡洛里斯(George Karolis)表示，經銷商會擔心汽車製造商壓縮其利潤以回收在電氣化方面的巨額投資。

汽車 投資 零售商

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