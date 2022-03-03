Netflix 收購芬蘭手遊商

為更進一步跨足遊戲領域，串流巨頭Netflix收購芬蘭手遊製造商Next Games。Next Games成立於2013年，依據Netflix的熱門節目《怪奇物語》(Stranger Things)製作了一款手遊。Netflix將以每股2.10歐元(2.33美元)的現金收購Next Games股份，總價值約為6500萬歐元(7200萬美元)。

埃克森美孚砍90億成本

埃克森美孚宣布2023年之前每年將削減多達90億元成本，同時更強調股東回報和能源轉型投資。這家美國最大的石油生產商表示，與2019年相比，這些舉措有助將其2027年時的收益和現金流翻一倍，並將其收支平衡成本降低約每桶10元。未來6年將支出至少150億元用於減排。

MUFG：高油價 恐破壞需求

三菱日聯金融集團(MUFG)分析指出，當前飆升的布蘭特原油價格走勢與2007-08年相同；當年油價達到創紀錄的每桶150元後，需求開始遭到破壞，然後因全球經濟衰退而使油價暴跌。布蘭特原油2日觸及113.02元，為2014年6月來新高，因俄羅斯銀行遭到制裁，市場對供應中斷的擔憂加劇。

沃爾瑪 讓客戶虛擬試穿

沃爾瑪推出新工具「選擇我的模特兒」(Choose My Model)，讓購物者挑選與身高、體型和膚色相似的人。該功能由電腦視覺和人工智慧提供支援，展示出流動的服裝以配合類似的體型。「選擇我的模特兒」推出50款女模特兒，沃爾瑪計畫未來幾個月再增加70款。

Fitbit召回百萬智慧表

美國消費品安全委員會(CPSC)表示，在傳出因電池過熱導致燒傷後，谷歌旗下的健身追蹤器製造商Fitbit召回超過100萬支Ionic智慧手表。Fitbit已收到至少115份美國境內和59份海外有關電池過熱導致燒傷的報告，其中一些是三度和二度燒傷。這款智慧手表售價299元，於2020年停產。

私營就業 2月增47.5萬個

根據薪資單據處理公司ADP公布的數據，2月私人企業增加47.5萬個職位，優於道瓊估計的40萬個。ADP還大幅修正了1月數據，從初值的減少30.1萬個修正為增加50.9萬個。上修81萬之後更接近於勞工部上月46.7萬的增加數據。