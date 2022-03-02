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美房貸利率暴跌 房價可望繼續走高

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美房貸利率暴跌 房價可望繼續走高

編譯陳律安／綜合外電
美國房貸利率下跌，可能帶動房價攀高。美聯社
美國房貸利率下跌，可能帶動房價攀高。美聯社

在市場消化俄國入侵烏克蘭所構成的影響之際，美國房貸利率崩跌，顯示美國房價可能繼續飆漲。

Mortgage News Daily的數據顯示，美國房貸市場最主流的30年期固定房貸平均利率，從年初至上月25日已攀升近1個百分點至4.18%，但上月28日卻跌至4.04%，本月1日再降至3.9%，寫下2020年3月新冠疫情爆發以來最大的兩日跌幅。

美國已邁入春季房市旺季，房貸利率大跌將給予買主更多籌碼，促使已位於歷史高點的房價進一步上漲。CoreLogic的報告顯示，美國1月房價比去年同期上漲19.1%，為45年前開始追蹤這項數據以來最大增幅。

CoreLogic首席經濟學家諾瑟夫說，1月迄今房貸利率上揚，加重買家的負擔，可能導致房價在未來幾個月下跌，取決於目前房貸利率下降的情況將延續多久。這種情況可能偏短暫，因為房貸市場還面臨與俄烏危機無關的其他利空。

美國10年期公債目前降至1月底以來低點，導致房貸利率回跌。然而，房貸利率走勢與抵押貸款證券（MBS）需求的關聯度更高。MBS走勢通常與10年期美債相似，但偶有例外，現階段就符合所謂的例外。

MBS與美債不同處在於，其存續期視再融資需求而定。如果民眾加快再融資或售屋，將縮短MBS的存續期。Mortgage News Daily營運長葛拉罕說，由於房貸利率居高不下，且出現更多再融資機會，這批MBS存續期約莫就是五年多。

利率 房價 融資

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