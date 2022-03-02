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俄烏危機 恐迫Fed今夏大幅升息 市場預測調升50個基點

財經新聞組／綜合報導
鮑爾2日和3日赴國會聽證報告。（路透）
鮑爾2日和3日赴國會聽證報告。（路透）

《華爾街日報》分析，聯準會(Fed)官員預計美國通膨率將在本季達到峰值，為40年來最高水平。地緣政治形勢發展推高整個春季的物價走勢，尤其是能源和大宗商品，可能迫使Fed在今年夏季加速升息，增加明年經濟衰退的風險。

Fed主席鮑爾2日將赴眾議院金融服務委員會作證，3日則在參議院銀行委員會作證。他每年須兩次向國會例行報告聽證。

但今年報告的時間點恰逢Fed發布半年度貨幣審查報告政策。這份上周發布的報告對於俄烏危機僅簡短提到：「最近與俄羅斯和烏克蘭局勢相關的地緣政治緊張局勢，是全球金融和商品市場不確定性的來源。」

在地緣政治局勢動盪時期，Fed通常會避免採取加劇不確定性的措施。但因美國通膨率遠超過2%的目標，並且烏克蘭危機有可能將通膨推得更高，Fed可能面臨相當大的緊迫性，需要繼續按計畫升息。

Fed主席鮑爾面臨抉擇：是否需要讓市場做好準備：如果通膨率未能很快降低，那麼今年夏天可能進行比預期幅度更大的升息，也就是50個基點。

目前市場已經排除3月升息50個基點的可能。1日最新的Fed期貨工具顯示，交易員預計Fed將在3月16日的會議上升息24.5個基點。

市場分析人士預計，鮑爾很可能在本周聽證會上淡化Fed 3月升息50個基點的可能性。

大多數Fed官員已表示，他們比較希望3月開始將基準利率上調25個基點；Fed上次升息50個基點是在2000年，之後歷次升息幅度都是25個基點。

未來兩項重要經濟數據將成為Fed以及市場關注的焦點：定於4日發布的美國2月非農就業報告，以及10日將發布的2月CPI。

如果經濟數據顯示就業市場過熱或物價壓力加速，可能會重新引發關於3月是否升息50個基點的辯論，當然前提是烏克蘭衝突不會進一步加劇市場混亂。

升息 鮑爾 烏克蘭

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