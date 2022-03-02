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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

供應吃緊 美原油飆升11% 創近8年新高106元

財經新聞組／綜合報導

俄羅斯部隊逼近烏克蘭首都，油價1日飆升，美國原油價格觸及2014年6月以來的最高水平。

美國石油指標西德州中質原油(WTI)期貨價格一度上漲11.5%至每桶106.78元；之後尾盤漲幅收斂，收漲8.03%報每桶103.41元。

國際指標布蘭特原油盤中也大漲至每桶107.57元，為2014年7月以來最高。收盤上揚7.15%至每桶104.97元。

當俄羅斯24日入侵烏克蘭時，油價就已突破100元大關。在油市吃緊之際，更引發對主要出口國俄羅斯供應中斷的擔憂。

國際能源署(IEA)1日同意釋出全球儲備6000萬桶原油，以緩解當前的一些供應限制。

IEA執行董事比羅爾(Fatih Birol)表示，「能源市場形勢非常嚴峻，需要充分關注。」「全球能源安全受到威脅，在脆弱的復甦階段將世界經濟置於危險之中。」

IEA表示，這次釋出的6000萬桶占成員國15億桶緊急庫存的4%。這次釋出是IEA史上第4次。白宮也發布聲明表示，美國將配合釋出約3000萬桶石油。

瑞穗證券美國期貨部門主管尤格(Bob Yawger)指出，6000萬桶無法發揮實質性的推動作用，也不足以吸收來自俄羅斯的供應損失。這個數字只相當於俄羅斯大約6天的產量，以及大約12天的俄羅斯出口量。

話雖如此，CIBC Private Wealth資深能源交易員貝賓(Rebecca Babin)強調，此舉預期可在「短期內提供適度的緩衝」，「這並非毫無意義，只是與來自俄羅斯的真正供應中斷相比，它真的是微不足道。」

摩根史坦利1日調升近期油價預測，指稱烏克蘭事件導致「油價風險溢價可能在未來幾個月內保持不變」。

大摩現在預計第2季布蘭倫特原油平均價格為110元，高於之前預測的100元。在最悲觀的假設下，油價上看每桶125元。

俄羅斯 油價 烏克蘭

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