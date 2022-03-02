憂油價推升通膨 道指跌近600點

由於油價飆升以及投資人繼續關注俄羅斯 和烏克蘭之間的戰爭，美股在3月的第一個交易日大跌。

道瓊工業平均指數 下跌597.65點或1.76%至3萬3294.95點。史坦普500指數下跌67.68點或1.55%至4306.26點。那斯達克綜合指數下跌218.94點或1.59%至1萬3532.46點。

衛星鏡頭捕捉到一隊俄羅斯軍車顯然正在前往烏克蘭首都基輔的途中。

俄羅斯的持續侵略推高了能源價格。西德州中質原油(WTI)期貨1日上漲8%，突破每桶106美元，觸及7年來最高水平。

小麥價格1日也飆升。大宗商品價格上漲加劇了美國和歐洲對通膨的擔憂。

金融股是最大輸家之一，美國銀行下跌3.91%，富國銀行下跌5.77%，嘉信理財(Charles Schwab)下跌7.81%。較低的債券殖利率 可能會削弱銀行獲利，而東歐的衝突和對俄羅斯的制裁讓部分交易員擔心信貸市場受到干擾。

部分市場跌幅被強勁的Target獲利抵消，這家大型零售商上季每股獲利為3.19元，遠高於華爾街預期。股價上漲9.9%。

美國國債殖利率大多走低，指標10年期國債殖利率最新報1.7%。殖利率與價格走勢相反，因此下跌代表在股市動盪期間資金湧入避險債券。