我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

憂油價推升通膨 道指跌近600點

財經新聞組／綜合報導

由於油價飆升以及投資人繼續關注俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭，美股在3月的第一個交易日大跌。

道瓊工業平均指數下跌597.65點或1.76%至3萬3294.95點。史坦普500指數下跌67.68點或1.55%至4306.26點。那斯達克綜合指數下跌218.94點或1.59%至1萬3532.46點。

衛星鏡頭捕捉到一隊俄羅斯軍車顯然正在前往烏克蘭首都基輔的途中。

俄羅斯的持續侵略推高了能源價格。西德州中質原油(WTI)期貨1日上漲8%，突破每桶106美元，觸及7年來最高水平。

小麥價格1日也飆升。大宗商品價格上漲加劇了美國和歐洲對通膨的擔憂。

金融股是最大輸家之一，美國銀行下跌3.91%，富國銀行下跌5.77%，嘉信理財(Charles Schwab)下跌7.81%。較低的債券殖利率可能會削弱銀行獲利，而東歐的衝突和對俄羅斯的制裁讓部分交易員擔心信貸市場受到干擾。

部分市場跌幅被強勁的Target獲利抵消，這家大型零售商上季每股獲利為3.19元，遠高於華爾街預期。股價上漲9.9%。

美國國債殖利率大多走低，指標10年期國債殖利率最新報1.7%。殖利率與價格走勢相反，因此下跌代表在股市動盪期間資金湧入避險債券。

殖利率 俄羅斯 指數

上一則

俄烏戰爭 史指重測1月低點

下一則

供應吃緊 美原油飆升11% 創近8年新高106元

延伸閱讀

俄羅斯以火箭攻擊基輔電視塔 5平民喪生

俄羅斯以火箭攻擊基輔電視塔 5平民喪生
烏俄戰爭 美國下圈套 中國站哪邊都尷尬？

烏俄戰爭 美國下圈套 中國站哪邊都尷尬？
整點快訊／制裁不怕？俄羅斯：俄還有朋友 尤其是中國

整點快訊／制裁不怕？俄羅斯：俄還有朋友 尤其是中國
美國制裁俄羅斯 分析：提醒中國需要自己的晶片

美國制裁俄羅斯 分析：提醒中國需要自己的晶片

熱門新聞

美股24日完全收復盤中深度跌幅，收盤上漲。(美聯社)

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

2022-02-24 16:47
俄羅斯總統普亭24日下令入侵烏克蘭，美國股市起初應聲大跌，但隨後戲劇化止跌彈升，25日更大漲作收。 美聯社

俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭

2022-02-26 07:41
俄烏危機升高，多種商品的供給面臨衝擊。 歐新社

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

2022-02-22 12:06
俄羅斯入侵烏克蘭，美國、英國、加拿大等國和歐盟決定將俄國逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統作為制裁手段。（Getty Images）

SWIFT是什麼？ 能重傷俄羅斯嗎？ 5大重點一次看

2022-02-26 22:24
紐約證交所交易員。（歐新社）

美股恐再崩16%？策略師轉看空、能否守住這水準是關鍵

2022-02-22 21:11
俄烏戰火爆發，總部位於賓州的EPAM Systems在烏克蘭有1萬3000名員工，是曝險最大的企業之一。圖為該公司2012年在紐約證券交易所上市。(取材自YouTube)

1.3萬名員工在烏克蘭 賓州這家公司股價一路跌

2022-02-28 19:23

超人氣

更多 >
戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際

戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際
維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血

維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血
開戰Day7／平民脫身最後機會？聯合國車隊2日早上離開基輔

開戰Day7／平民脫身最後機會？聯合國車隊2日早上離開基輔
「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸

「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸
內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄