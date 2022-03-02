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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

俄烏戰爭 史指重測1月低點

財經新聞組／綜合報導

俄烏戰爭持續引發全球市場動盪，導致史坦普500指數連續第二個月收跌。過去兩個月，史指和那斯達克指數分別下跌8%和12%，均為2020年3月來最大跌幅。

進入3月，華爾街最大的美股空頭總司令、摩根史坦利首席美股策略師威爾森(Michael Wilson)表示：「現在越來越多證據顯示，獲利預測面臨越來越大風險。」

他指出，第4季獲利財測正負比已飆升至3.6倍，是2016年第1季以來的最高水平，「即使在新冠疫情期間，也從未見過如此高的比率。」

威爾森把這一切與俄烏情勢聯繫在一起，並敦促客戶不要理會每天的局勢變化，「雖然有很多人對此事了解透徹，但地緣因素很難分析，因此也很難定價。」相反地，如果俄烏問題只是「增加另一個不太可能很快消失的風險」，投資人更應在任何反彈中繼續拋售。

他強調，在估值仍處於高點、獲利風險不斷上升之下，隨著Fed開始認真收緊貨幣政策以及企業獲利狀況惡化，上周美股的反彈可能會在3月失去動力。

他將史指當前價格與2018年進行比較後作為近期設置交易目標的標準。威爾森認為，俄烏情勢可能為史指重測1月低點提供了一個完美的理由。

他同時指出，與2018年的主要不同之處在於，Fed現在才剛剛準備開始新的緊縮行動。而2018年12月已處緊縮周期的尾聲。威爾森預期下一波主要跌勢將發生在3月底至4月，因為Fed無法像2019年1月初那樣採取鴿派立場。

此外，從估值來看，即使近日大幅波動，美股估值仍然偏高：史指的遠期本益比中值仍為19倍。威爾森表示，即使考量過去幾周的地緣政治發展和Fed的鷹派立場，這仍支持了史指本益比仍有壓縮空間的觀點。

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