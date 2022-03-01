分析師：半導體禁售俄 對大型晶片股無傷

半導體公司紛紛加入制裁俄羅斯侵略烏克蘭的行列，停止產品銷俄。 路透

美國晶片 股周一普遍下跌，但分析師認為，為制裁俄羅斯 而禁止晶片銷俄，對英特爾、超微等大型半導體公司不痛不癢，因為他們對俄國 半導體的銷售額原本就微不足道，所以影響輕微。

財經網站MarketWatch報導，俄軍持續轟炸烏克蘭首都基輔，加上西方國家對俄羅斯祭出愈來愈嚴厲的制裁，包括把部分俄國銀行逐出SWIFT銀行間支持系統，半導體產業也加入制裁行列，停止與俄做生意。費城半導體指數28日收盤下跌0.7%，但科技股為主的那斯達克綜合指數收盤逆勢上漲0.4%。

Bernstein分析師Stacy Rasgon在研究報告中指出，就半導體直接買家而言，俄羅斯的分量「微不足道」。她引用美國半導體工業協會（SIA）上周發布的數據說，俄羅斯占全球晶片銷售的占比低於0.1%。2021年全球晶片銷售額總計5,559億美元，創新高紀錄，由此推算，去年對俄國晶片銷售小於5.6億美元。

就其他科技產品項目而言，俄羅斯的採購金額也不高。Rasgon說，俄羅斯在全球PC出貨量的占比低於2%，手機和智慧手機出貨量占比僅2%，伺服器銷量占1%，汽車出貨量占2%，「因此我們認為，對俄羅斯的制裁和出口管制，不會對驅動半導體需求的各種終端市場造成任何實質衝擊」。

SIA的資料顯示，全球資訊科技（IT）市場整體規模達4.47兆美元，其中俄羅斯只占大約503億美元，占比僅略高於0.1%。