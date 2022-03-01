科技業 取消在俄官媒帳戶投放廣告

谷歌 、臉書和推特等科技公司已開始對俄羅斯 入侵烏克蘭 作出回應，試圖阻止假新聞傳播，並取消在俄羅斯官方媒體帳戶上投放廣告。

烏克蘭數位部長費多羅夫(Mykhailo Fedorov)在Telegram和推特上貼文，向科技領導者施加壓力，以爭取支持。

全球社交媒體巨頭臉書母公司Meta 28日刪除了一個由俄羅斯和烏克蘭人經營的網絡，理由是該網絡「經營著少數偽裝成獨立新聞媒體的網站，發布有關西方背叛烏克蘭和烏克蘭是個失敗國家的說法」。

它還發現知名駭客Ghostwriter進行攻擊和網路釣魚，他試圖入侵帳戶以發布YouTube視頻，顯示烏克蘭軍隊向俄羅斯投降。上周末，臉書表示已將俄羅斯官方媒體帳戶封鎖，並開始為烏克蘭帳戶添加新的安全功能，例如鎖定用戶個資或隱藏朋友列表的選項。

谷歌旗下的YouTube 26日表示將封鎖幾家俄羅斯公司，包括國有新聞公司RT。一位發言人表示，它將限制推薦這些頻道。作為對政府的回應，它還將限制在烏克蘭訪問RT和其他頻道。

谷歌也在烏克蘭削減了一些谷歌地圖功能，以保護公民，該公司表示已自該應用程序中刪除即時流量，並禁用了一項顯示商店繁忙程度的功能。

與此同時，推特上周表示，它正在「積極」監控風險並努力消除虛假資訊。它還在烏克蘭和俄羅斯暫停刊登廣告。

費德羅夫還邀請特斯拉和SpaceX CEO馬斯克向烏克蘭提供Starlink設備。他說，「當你試圖殖民火星時，俄羅斯卻試圖占領烏克蘭！當你的火箭成功從太空著陸時，俄羅斯火箭襲擊了烏克蘭平民！我們要求您向烏克蘭提供 Starlink 服務，並讓理智的俄羅斯人站起來」。

馬斯克當晚回應：「Starlink服務現在已在烏克蘭啟用服務。更多終端設備即將運送過去。」