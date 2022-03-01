我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

科技業 取消在俄官媒帳戶投放廣告

財經新聞組／綜合報導

谷歌、臉書和推特等科技公司已開始對俄羅斯入侵烏克蘭作出回應，試圖阻止假新聞傳播，並取消在俄羅斯官方媒體帳戶上投放廣告。

烏克蘭數位部長費多羅夫(Mykhailo Fedorov)在Telegram和推特上貼文，向科技領導者施加壓力，以爭取支持。

全球社交媒體巨頭臉書母公司Meta 28日刪除了一個由俄羅斯和烏克蘭人經營的網絡，理由是該網絡「經營著少數偽裝成獨立新聞媒體的網站，發布有關西方背叛烏克蘭和烏克蘭是個失敗國家的說法」。

它還發現知名駭客Ghostwriter進行攻擊和網路釣魚，他試圖入侵帳戶以發布YouTube視頻，顯示烏克蘭軍隊向俄羅斯投降。上周末，臉書表示已將俄羅斯官方媒體帳戶封鎖，並開始為烏克蘭帳戶添加新的安全功能，例如鎖定用戶個資或隱藏朋友列表的選項。

谷歌旗下的YouTube 26日表示將封鎖幾家俄羅斯公司，包括國有新聞公司RT。一位發言人表示，它將限制推薦這些頻道。作為對政府的回應，它還將限制在烏克蘭訪問RT和其他頻道。

谷歌也在烏克蘭削減了一些谷歌地圖功能，以保護公民，該公司表示已自該應用程序中刪除即時流量，並禁用了一項顯示商店繁忙程度的功能。

與此同時，推特上周表示，它正在「積極」監控風險並努力消除虛假資訊。它還在烏克蘭和俄羅斯暫停刊登廣告。

費德羅夫還邀請特斯拉和SpaceX CEO馬斯克向烏克蘭提供Starlink設備。他說，「當你試圖殖民火星時，俄羅斯卻試圖占領烏克蘭！當你的火箭成功從太空著陸時，俄羅斯火箭襲擊了烏克蘭平民！我們要求您向烏克蘭提供 Starlink 服務，並讓理智的俄羅斯人站起來」。

馬斯克當晚回應：「Starlink服務現在已在烏克蘭啟用服務。更多終端設備即將運送過去。」

烏克蘭 俄羅斯 谷歌

上一則

俄再遭新制裁 美股月跌3.5%

下一則

庫克薪水太高 蘋果大股東不滿

延伸閱讀

烏克蘭收到星鏈網路設備 專家警告恐成攻擊目標

烏克蘭收到星鏈網路設備 專家警告恐成攻擊目標
俄羅斯截斷烏克蘭網路 馬斯克「星鏈」解救

俄羅斯截斷烏克蘭網路 馬斯克「星鏈」解救
馬斯克從太空協助 「星鏈」衛星已在烏克蘭上空運行

馬斯克從太空協助 「星鏈」衛星已在烏克蘭上空運行
馬斯克兄弟出脫特斯拉持股 傳美證管會著手調查

馬斯克兄弟出脫特斯拉持股 傳美證管會著手調查

熱門新聞

美股24日完全收復盤中深度跌幅，收盤上漲。(美聯社)

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

2022-02-24 16:47
俄羅斯總統普亭24日下令入侵烏克蘭，美國股市起初應聲大跌，但隨後戲劇化止跌彈升，25日更大漲作收。 美聯社

俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭

2022-02-26 07:41
俄烏危機升高，多種商品的供給面臨衝擊。 歐新社

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

2022-02-22 12:06
俄羅斯入侵烏克蘭，美國、英國、加拿大等國和歐盟決定將俄國逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統作為制裁手段。（Getty Images）

SWIFT是什麼？ 能重傷俄羅斯嗎？ 5大重點一次看

2022-02-26 22:24
紐約證交所交易員。（歐新社）

美股恐再崩16%？策略師轉看空、能否守住這水準是關鍵

2022-02-22 21:11
紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

如何嚴懲普亭侵烏？克魯曼：用金融武器痛擊其要害

2022-02-25 09:55

超人氣

更多 >
Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判
法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰
微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明

微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明
美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑
專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬

專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬