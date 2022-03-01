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俄再遭新制裁 美股月跌3.5%

財經新聞組／綜合報導

投資人繼續關注俄羅斯入侵烏克蘭的事態發展，包括美國及其盟國的新一輪制裁及兩國官員在白俄羅斯邊境附近舉行一輪談判，美股28日走勢分歧。

道瓊工業平均指數下跌166.15點或0.49%至3萬3892.6點，自盤中低點拉回。史坦普500指數下跌10.71點或0.24%至4373.94點。那斯達克綜合指數先跌後升，收漲56.77點或0.41%至1萬3751.4點。

28日是2月交易最後一天，即使上周末出現強勁反彈時，美國三大主要股指本月仍下跌逾3%。道指表現最差，全月下跌3.5%，為去年11月以來最糟。

洛克希德馬丁和諾斯羅普格魯曼等國防股分別上漲6.67%和7.93%。網絡安全類股也表現出色，Crowdstrike上漲7.41%，有助限制了那指的跌幅。

銀行股承壓，摩根大通下跌4.17%，花旗集團下跌4.44%。

政府債券殖利率在整個曲線上大幅走低，指標10年期美國國債殖利率最新報1.83%，當日下跌15個基點。殖利率走低有助以科技股為主的那指表現良好。特斯拉上揚7.48%。

俄羅斯中央銀行將其關鍵利率提高1倍多，從9.5%提高到20%，以應對盧布兌美元匯率下跌近22%的匯率波動。28日稍早時，盧布兌美元匯率創下歷史新低。

殖利率 白俄羅斯 匯率

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