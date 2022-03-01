俄再遭新制裁 美股月跌3.5%

投資人繼續關注俄羅斯入侵烏克蘭的事態發展，包括美國及其盟國的新一輪制裁及兩國官員在白俄羅斯 邊境附近舉行一輪談判，美股28日走勢分歧。

道瓊工業平均指數下跌166.15點或0.49%至3萬3892.6點，自盤中低點拉回。史坦普500指數下跌10.71點或0.24%至4373.94點。那斯達克綜合指數先跌後升，收漲56.77點或0.41%至1萬3751.4點。

28日是2月交易最後一天，即使上周末出現強勁反彈時，美國三大主要股指本月仍下跌逾3%。道指表現最差，全月下跌3.5%，為去年11月以來最糟。

洛克希德馬丁和諾斯羅普格魯曼等國防股分別上漲6.67%和7.93%。網絡安全類股也表現出色，Crowdstrike上漲7.41%，有助限制了那指的跌幅。

銀行股承壓，摩根大通下跌4.17%，花旗集團下跌4.44%。

政府債券殖利率 在整個曲線上大幅走低，指標10年期美國國債殖利率最新報1.83%，當日下跌15個基點。殖利率走低有助以科技股為主的那指表現良好。特斯拉上揚7.48%。

俄羅斯中央銀行將其關鍵利率提高1倍多，從9.5%提高到20%，以應對盧布兌美元匯率 下跌近22%的匯率波動。28日稍早時，盧布兌美元匯率創下歷史新低。