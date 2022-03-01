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庫克薪水太高 蘋果大股東不滿

財經新聞組／綜合報導
庫克薪水太高，遭大股東批評。（路透）
庫克薪水太高，遭大股東批評。（路透）

新冠疫情期間全球企業主管的薪酬正引發越來越多投資人的不滿。在蘋果年度股東大會召開前夕，全球最大主權財富基金挪威主權財富基金表示，將投票反對批准蘋果的管理層薪酬計畫。

挪威主權財富基金管理1.3兆元的資產。根據Refinitiv的數據，這家挪威基金持有蘋果1.03%的股份，是該公司第八大股東。

蘋果公司將於3月4日召開年度股東大會。根據蘋果公司1月7日提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件，蘋果公司CEO庫克2021財年獲得9873萬元薪酬，是蘋果員工薪酬中位數的1447倍以上。

根據蘋果遞交給SEC的文件，庫克大部分薪酬來自蘋果公司贈予價值超過8200萬元的股票，還包括300萬元薪水、1200萬元用於實現蘋果財務和環境永續發展目標的績效獎金，以及139萬元的其他福利。

蘋果公司的市值、業績以及庫克個人的業績表現，決定了公司對他的股票獎勵。蘋果董事會薪酬委員會表示，高管的股權獎勵綜合考慮了蘋果與包括谷歌、微軟、亞馬遜和Meta在內同行公司相比的獲利能力。

但股東對於這種年度薪酬激勵措施表示反對。負責操盤挪威財富基金的挪威銀行投資管理公司(NBIM)發表聲明表示：「無論高管辭職或退休，大部分年度薪酬都應以5至10年的股票鎖定期的形式提供。」

NBIM還認為，蘋果公司董事會應提高主管總薪酬的透明度，以確保所有福利都有明確的商業理由。

過去一年，蘋果股價累計上漲超過35%，市值一度突破3兆元，穩居全球市值首位。分析人士認為，由於蘋果業績「出奇」得好，股東的動議可能無法迫使董事會重新作出決定。

蘋果 庫克 股票

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