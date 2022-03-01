美股最錢線／打金融戰 俄恐經濟衰退

繼全球金融市場度過另一個動盪的周末後，俄烏戰爭找到了新的戰場。

德意志銀行策略師瑞德(Jim Reid)在28日報告中警告：「這事實上已是一場金融戰爭。」

西方盟國開始阻止「特定的」俄羅斯 銀行進入SWIFT支付系統，實質上剝奪了俄羅斯進入全球金融市場的機會，並使其經濟面臨可能出現的嚴重衰退。

瑞德指出，在此之前，俄羅斯央行 的儲備其實早已被凍結。俄央行擁有約6300億元的外匯儲備，其中大部分可能直接存放在G10的銀行和中央銀行中。

摩根大通策略師也在其報告中說，「這些制裁的目的是在維持俄羅斯石油 和天然氣出口的同時對俄羅斯經濟造成重大損害。這些制裁幾乎肯定會對俄羅斯經濟造成影響。俄羅斯經濟現在看起來正走向深度衰退和即將進行資本管制。」

與此同時，石油巨頭英國石油(BP)表示，將退出其在俄羅斯石油公司Rosneft所持19.75%的股份；預計將造成250億元的巨額損失。BP在俄羅斯推展業務已有30年時間。

瑞德補充指出，「持平而論，這麼做的代價非常高。如果正在評估當前的情況，至少必須考慮一些最壞的的結果。」

市場幾乎立即反映出這些潛在的慘淡結果。

俄羅斯盧布28日暴跌超過30%，據報導該國公民已開始在ATM提款機前排隊提取現金。為此俄羅斯央行將關鍵利率從9.5%提高到20%。《華爾街日報》報導，俄羅斯銀行也已開始限制經紀人在國外銷售證券。

美股2月全月大跌逾3%。布蘭特原油價格上漲5%至每桶102元以上。

EvercoreISI主席海曼(Ed Hyman)在給客戶的報告中說，「俄羅斯正為金融市場投下一個漫長、黑暗、不可預測且非常複雜的陰影。」