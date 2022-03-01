美股最錢線／打金融戰 俄恐經濟衰退
繼全球金融市場度過另一個動盪的周末後，俄烏戰爭找到了新的戰場。
德意志銀行策略師瑞德(Jim Reid)在28日報告中警告：「這事實上已是一場金融戰爭。」
西方盟國開始阻止「特定的」俄羅斯銀行進入SWIFT支付系統，實質上剝奪了俄羅斯進入全球金融市場的機會，並使其經濟面臨可能出現的嚴重衰退。
瑞德指出，在此之前，俄羅斯央行的儲備其實早已被凍結。俄央行擁有約6300億元的外匯儲備，其中大部分可能直接存放在G10的銀行和中央銀行中。
摩根大通策略師也在其報告中說，「這些制裁的目的是在維持俄羅斯石油和天然氣出口的同時對俄羅斯經濟造成重大損害。這些制裁幾乎肯定會對俄羅斯經濟造成影響。俄羅斯經濟現在看起來正走向深度衰退和即將進行資本管制。」
與此同時，石油巨頭英國石油(BP)表示，將退出其在俄羅斯石油公司Rosneft所持19.75%的股份；預計將造成250億元的巨額損失。BP在俄羅斯推展業務已有30年時間。
瑞德補充指出，「持平而論，這麼做的代價非常高。如果正在評估當前的情況，至少必須考慮一些最壞的的結果。」
市場幾乎立即反映出這些潛在的慘淡結果。
俄羅斯盧布28日暴跌超過30%，據報導該國公民已開始在ATM提款機前排隊提取現金。為此俄羅斯央行將關鍵利率從9.5%提高到20%。《華爾街日報》報導，俄羅斯銀行也已開始限制經紀人在國外銷售證券。
美股2月全月大跌逾3%。布蘭特原油價格上漲5%至每桶102元以上。
EvercoreISI主席海曼(Ed Hyman)在給客戶的報告中說，「俄羅斯正為金融市場投下一個漫長、黑暗、不可預測且非常複雜的陰影。」
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