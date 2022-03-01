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加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

財經簡訊

財經新聞組／整理

高盛調升通膨預期、升息次數

高盛調升美國通膨預測，並預計聯準會(Fed)2023年的升息次數將超過預期。預計Fed青睞的通膨指標到2022年底將達到3.7%，高於預測的3.1%。並預計到2023年底物價漲幅將達2.4%，高於預期的2.2%。在今年升息7次之後，明年再升息4次，較原預測多出1次。

Viatris集體訴訟 2.64億和解

前身為Mylan的製藥商Viatris Inc 28日表示同意支付2.64億元和解集體訴訟。該訴訟指控其刻意拖延對其過敏治療藥物EpiPen的學名藥競爭。Mylan決定將一組兩支EpiPen標價從100元提高到600元，引發民眾不滿並提出集體訴訟，該案也加劇了美國藥品成本上漲的辯論。

雪佛龍31.5億併生物柴油商

雪佛龍將以31.5億元全現金交易收購生物柴油製造商Renewable Energy Group Inc)，以推動其潔淨能源業務。雪佛龍將為Renewable Energy每股支付61.5元，較該公司最後收盤價溢價超過40%。位於愛阿華州Ames的Renewable Energy是生物柴油和再生柴油的生產商和供應商。

花旗俄羅斯曝險54億元

花旗集團表示，截至12月底，該行對俄羅斯資產的總曝險額度為54億元，而9月底時為55億元。根據監管文件，54億元的曝險占該行2021年資產的0.3%。花旗集團還警告，在俄羅斯入侵烏克蘭後，西方與俄羅斯之間的緊張局勢升級可能會造成打擊。

Lordstown今明年只賣3000輛

電動車新創公司Lordstown Motors Corp表示，預計今年將生產和銷售約500輛Endurance電動皮卡，並預計2023年將銷售最多2500輛。該公司第4季淨虧損擴大至8120萬元，因成本支出達1.15億元，其中一些與Endurance的商業量產有關。由於零件短缺及供應鏈問題，這款新電動皮卡延至第3季推出。

亞馬遜3月起放寬口罩令

隨著新冠病例和住院人數在全美繼續下降，亞馬遜正在降低對倉庫工人的口罩強制要求。亞馬遜27日發給員工的通知，從3月1日開始，美國所有亞馬遜員工都可以選擇是否戴口罩，無論疫苗接種狀態如何，除非州或地方法律有另行規定。

亞馬遜 俄羅斯 升息

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