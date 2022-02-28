矽谷科技主管 轉戰加密幣業

Goolge、臉書 和亞馬遜 等大型科技公司近來相繼傳出主管級人物出走，轉戰加密貨幣 世界。電子遊戲網站Polygon、Circle這類區塊鏈平台正致力從科技大公司挖角，祭出的「誘因」是能讓他們參與科技業的下一件「大事」：Web3。

YouTube遊戲主管懷亞特（Ryan Wyatt）本月稍早離職，轉任Polygon新遊戲工作室Polygon Studios執行長。他接受CNBC專訪時說，八年前加入YouTube遊戲部門時，他是首位員工，「人們才剛展現出對電玩遊戲的興趣」，如今他把加入新公司團隊的機會視為和當年一樣，認為區塊鏈的開發階段尚屬「初期」且「刺激」。

跳槽到加密世界的矽谷人才還包括托瑞斯（Sherice Torres），她曾是臉書加密與支付部門Novi的行銷長，1月時被延攬到Circle；亞馬遜雲端事業前主管提瓦納（Pravjit Tiwana）也跳槽加密貨幣交易所Gemini，擔任技術長。

Novi的前負責人馬庫斯（David Marcus）去年底已從臉書離職，雖然還沒透露下一步，但經常推文讚頌Web3的好。專家表示，科技大公司的高階經理人之所以投身加密產業，是看準這個新興產業成長快速。

薪資軟體業者Deel執行長兼共同創辦人鮑茲說，許多人希望身處當今科技業裡最酷、最創新的領域，即加密貨幣和Web3，「許多人把它視為科技業的未來，就像當年的臉書和亞馬遜那般吸引人」。

高薪則是讓這些科技菁英前仆後繼地朝Web3飛奔而去的另一因素，例如比特幣交易所Coinbase為軟體工程師年薪可高達90萬美元。

投入這些新興加密公司的資金如潮水般湧進，代表他們有更多現金，可端出相當優渥的薪酬條件大舉招募優秀人才。根據CBIsights的資料，去年光是區塊鏈新創公司就從創投業者手中籌得250億美元的空前資金。

新創科技公司向來也有股票選擇權發放計畫。這些尚未上市的加密公司，估值水漲船高，代表一旦被併購或上市後，那些在早期便加入公司的元老級人物絕對有機會能坐收優渥的報酬。