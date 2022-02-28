我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

矽谷科技主管 轉戰加密幣業

財經新聞組／綜合報導

Goolge、臉書亞馬遜等大型科技公司近來相繼傳出主管級人物出走，轉戰加密貨幣世界。電子遊戲網站Polygon、Circle這類區塊鏈平台正致力從科技大公司挖角，祭出的「誘因」是能讓他們參與科技業的下一件「大事」：Web3。

YouTube遊戲主管懷亞特（Ryan Wyatt）本月稍早離職，轉任Polygon新遊戲工作室Polygon Studios執行長。他接受CNBC專訪時說，八年前加入YouTube遊戲部門時，他是首位員工，「人們才剛展現出對電玩遊戲的興趣」，如今他把加入新公司團隊的機會視為和當年一樣，認為區塊鏈的開發階段尚屬「初期」且「刺激」。

跳槽到加密世界的矽谷人才還包括托瑞斯（Sherice Torres），她曾是臉書加密與支付部門Novi的行銷長，1月時被延攬到Circle；亞馬遜雲端事業前主管提瓦納（Pravjit Tiwana）也跳槽加密貨幣交易所Gemini，擔任技術長。

Novi的前負責人馬庫斯（David Marcus）去年底已從臉書離職，雖然還沒透露下一步，但經常推文讚頌Web3的好。專家表示，科技大公司的高階經理人之所以投身加密產業，是看準這個新興產業成長快速。

薪資軟體業者Deel執行長兼共同創辦人鮑茲說，許多人希望身處當今科技業裡最酷、最創新的領域，即加密貨幣和Web3，「許多人把它視為科技業的未來，就像當年的臉書和亞馬遜那般吸引人」。

高薪則是讓這些科技菁英前仆後繼地朝Web3飛奔而去的另一因素，例如比特幣交易所Coinbase為軟體工程師年薪可高達90萬美元。

投入這些新興加密公司的資金如潮水般湧進，代表他們有更多現金，可端出相當優渥的薪酬條件大舉招募優秀人才。根據CBIsights的資料，去年光是區塊鏈新創公司就從創投業者手中籌得250億美元的空前資金。

新創科技公司向來也有股票選擇權發放計畫。這些尚未上市的加密公司，估值水漲船高，代表一旦被併購或上市後，那些在早期便加入公司的元老級人物絕對有機會能坐收優渥的報酬。

臉書 亞馬遜 貨幣

上一則

中國車企燒錢、燒腦 疊高護城河壁壘

下一則

巴菲特：蘋果推升波克夏價值

延伸閱讀

逾百名無薪實習生 公司工作主力 控矽谷初創公司剝削

逾百名無薪實習生 公司工作主力 控矽谷初創公司剝削
股神老搭檔批加密幣如「性病」 馬斯克妙回這段往事

股神老搭檔批加密幣如「性病」 馬斯克妙回這段往事
矽谷就業強勁…失業率僅2.9% 通膨也飆升…物價漲6%

矽谷就業強勁…失業率僅2.9% 通膨也飆升…物價漲6%
矽谷貧富差距擴大 10%人口擁75%資產

矽谷貧富差距擴大 10%人口擁75%資產

熱門新聞

美股24日完全收復盤中深度跌幅，收盤上漲。(美聯社)

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

2022-02-24 16:47
俄羅斯總統普亭24日下令入侵烏克蘭，美國股市起初應聲大跌，但隨後戲劇化止跌彈升，25日更大漲作收。 美聯社

俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭

2022-02-26 07:41
俄烏危機升高，多種商品的供給面臨衝擊。 歐新社

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

2022-02-22 12:06
俄羅斯入侵烏克蘭，美國、英國、加拿大等國和歐盟決定將俄國逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統作為制裁手段。（Getty Images）

SWIFT是什麼？ 能重傷俄羅斯嗎？ 5大重點一次看

2022-02-26 22:24
紐約證交所交易員。（歐新社）

美股恐再崩16%？策略師轉看空、能否守住這水準是關鍵

2022-02-22 21:11
烏克蘭士兵在烏東演習中發射反戰車武器。（美聯社）

美股死亡交叉 俄烏戰火在即 5件事不可不知

2022-02-20 18:52

超人氣

更多 >
烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降
谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主
日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」
俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡

俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡
影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面