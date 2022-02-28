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熱鬧+公益 亞特蘭大素食漢堡店暴紅

文／周芳苑

2016年，科爾(Pinky Cole)在紐約市曼哈頓哈林區(Harlem)的美式餐廳發生火災，當時她才28歲，但她冷靜沉著，災後重新振作，如今34歲，成了亞特蘭大素食漢堡連鎖店Slutty Vegan老闆，而且是烹飪書作者、慈善家。

Slutty Vegan中文意指「放蕩素食」，科爾用這個名字為素食餐飲增添輕鬆熱鬧意味。

回想那場大火，科爾說她當時是新手企業家，缺乏經驗，損失未能得到適當的保險補償，被迫在失敗商業冒險廢墟中找出到底哪裡出了問題？更重要的是，下次如何改進？

六年過去，科爾另起爐灶，經營以亞特蘭大為發源地的熱鬧素食漢堡連鎖店Slutty Vegan。連鎖店2018年開業，如今有四個分店，每家店都大排長籠，並吸引一批忠實追隨者，她抓住素食主義者和肉食者的類似特質，讓這家店具有挑釁性店名、活力氛圍、並且融入亞特蘭大強大的黑人文化意涵。

這家連鎖店大受歡迎另有原因，科爾透過她的非營利組織「蘋基科爾基金會」(Pinky Cole Foundation)回饋亞特蘭大黑人社區；人們湧向Slutty Vegan取用食物、感受社區意識，也衝著科爾這個人而去。

科爾接受採訪時說，她是年輕的黑人女性，充滿活力且具影響力，又有苦難和勝利的真實故事，人們覺得可從她身上看到自己。

科爾有遠大目標，未來幾年內要將Slutty Vegan打造成價值10億美元的品牌。CNBC Make It估計，Slutty Vegan的2021年收入約1000萬至1400萬美元，多數數十億美元企業的年收入至少要1億美元，科爾要達到目標還有很長的路。

話雖如此，科爾自信滿滿的說，很棒的故事加上很棒的食物，人們怎麼會不支持？

科爾是巴爾的摩人，她稱自己是個「騙子」，那是從父親繼承的特質；科爾的父親在她出生時已因參與巴爾的摩販毒集團入獄，蹲牢20多年，科爾說他父親所作所為不合法，卻是傑出企業家。

2014年，科爾擔任電視製片人時從401(k)退休帳戶提領資金、向家庭朋友借錢，在紐約市開第一家餐館，不幸發生火災，災後，她重返電視圈工作二年多。

2018年，住在亞特蘭大的科爾準備再創業，那時已茹素近十年，「放蕩素食主義者」(Slutty Vegan)這個名字突然印入腦海，挑戰純素食悶悶不樂的形象。

創立Slutty Vegan後，科爾以Slutty Vegan之名在共有商業廚房裡兼職，達四個月，後來因過於專注新業務而被電視台解雇；於是她擴充經營食品車，2019年1月開設第一家實體店，已擁有狂熱追隨者，營業時段內，635平方呎的餐廳有1200名顧客。

餐廰門上的「Slutty」字樣、菜單上Fussy Hussy植物漢堡或Skinny Dipper油炸泡菜這樣的餐點名稱吸引對純素食物不屑一顧的顧客，而且室內營造出派對氛圍，有嘈雜音樂和鮮豔塗鴉。

科爾想顛覆某些人才吃純素食品的觀念，很多顧客是肉食者。

科爾和她同為企業家的伴侶海耶斯(Derrick Hayes) 去年夏天生了一個女兒，經常談到以Slutty Vegan這家連鎖素食餐廰為家人和黑人社區其他人創造世代財富。

2019年，科爾設立蘋基科爾基金會，旨在促進有色人種社區經濟增長、推廣金融知識，主要由科爾和Slutty Vegan出資，已為科爾償還母校克拉克亞特蘭大大學(Clark Atlanta University)學生貸款、為該校資助獎學金，還為亞特蘭大少年犯設立獎學金、向當地貧窮人口捐贈數千磅農產品。

科爾並與克拉克亞特蘭大大學合作，承諾為被警察槍殺黑人男子布魯克斯(Rayshard Brooks)的四個孩子提供60萬美元獎學金。

餐飲服務行業研究和諮詢公司Technomic負責人帕拉克(Joe Pawlak)對科爾10億美元願景存疑。

帕拉克說，還要幾年時間才能推估需要建立多少分店、持續投入多少心血以達到10億元目標；他把科爾的素食餐飲事業置於快餐休閒素食業競爭對手Veggie Grill之後，該連鎖業者從加州聖莫尼卡(Santa Monica)發跡，已在5州有31家餐廳。

科爾也打算延伸經營觸角，從東南部往北移動；1月接受採訪時說，最終希望每月在美國一個新城市開設一家分店。

科爾認為贏得肉食者的支持似乎可行，得到社區支持較困難；若想將Slutty Vegan與亞特蘭大獨特連結複製到其他地區需要大量時間、精力和資源。

儘管挑戰大，科爾不認為十億美元夢想無法達成。

亞特蘭大 黑人 紐約市

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