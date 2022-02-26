美股不甩烏克蘭結束一周震盪 唯獨台積電ADR受戰火波及

從美股本周表現來看，顯然毫不在乎烏克蘭局勢的影響，反倒台積電大跌6.8%，成為意外受戰爭聯想波及的受害者。美聯社

道瓊工業指數 周五大漲逾800點，帶領美股 連漲二日，收復震盪一周下來的失地。俄羅斯入侵烏克蘭成為事實，投資人認為聯準會 （Fed）可能因此放緩升息步調。

道瓊工業指數周五大漲834.92點，創下2020年11月以來最大單日漲幅。史坦普500指數和那斯達克綜合指數各漲2.2%和1.6%。投資人這兩天逢低買入，重新投入高成長公司股票和比特幣等風險資產，美股隨之收復俄羅斯入侵烏克蘭造成的大半損失。本周四個交易日下來，史坦普500指數和那斯達克各漲0.8%和1.6%，道瓊也幾乎扳平頹勢。

台積電ADR周五跌0.6%，連跌七天，未能跟進費城半導體指數1.6%的漲勢。一周下來，台積電跌6.8%，和費城半導體指數漲2.0%形成兩樣走勢，成為費半30檔成分股中表現最差的股票，且市值被輝達（Nvidia）和Meta超越，全球排名跌回第10。

晶片股隨美股反彈，可見市場認為俄烏戰火不會打亂供應半導體用氣體和原料。但巴隆（Barron's）指出，台積電ADR本周下挫，反映烏克蘭局勢讓市場聯想到台積電會受對岸任何蠢動的波及。英特爾和格芯本周分別大漲5.9%和14.7%，也反映這兩家公司會因此受益。

儘管美股反彈，投資人認為接下來仍難免震盪。俄羅斯表示願意和烏克蘭談判，但烏國首相基輔仍不斷遭到空襲和地面攻勢，戰況並無稍緩跡象。

部分分析師和投資人認為，美股本周收紅，其實反映的是市場預期聯準會不會急進升息。他們認為，俄烏戰爭為經濟前景增添太多不確定性，因此下個月較可能升息0.25個百分點，而非0.5個百分點。

富國銀行證券策略師哈維（Christopher Harvey）說：「市場唯一對大局有共識的是，情況演變到讓3月不太可能升息50 個百分點。」

不過，策略師警告，聯準會升息多寡加上通膨的影響，仍將持續阻擋美股上漲的腳步。Miller Tabak 首席市場策略師馬利（Matthew Maley）說：「儘管市場目前焦點放在俄烏局勢，但很快就會回到聯準會政策的重大轉變。只要投資人關注的重心重回聯準會，將形成股市的重重阻力。」

聯準會主席鮑爾本周將赴國會作證。Grant Thornton 首席經濟師史汪克（Diane Swonk）說：「我認為鮑爾仍會相當偏鷹…油價在最糟糕的時間大漲，對通膨有如火上加油。」