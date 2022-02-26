俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭

俄羅斯總統普亭24日下令入侵烏克蘭，美國股市起初應聲大跌，但隨後戲劇化止跌彈升，25日更大漲作收。 美聯社

俄羅斯 24日全面入侵烏克蘭 ，美國股市應聲大跌，道瓊工業指數盤初狂瀉859點，但令人詫異的是，收盤時竟完全收復盤中跌點，還以小紅作收，如此戲劇化的轉折令人摸不著頭緒。美股 25日收盤更暴漲約835點。戰爭當前，股市為何是這種反應？

財經網站MarketWatch報導，RBC Capital Markets首席全球外匯策略師Elsa Lignos在研究報告中指出，史坦普500指數/俄烏市場情緒指標的相對走勢圖顯示，歐美國家宣布對莫斯科實施的制裁比預期弱，是美股強力反彈的主因。

Lignos寫道：「有些人的解讀是，美股止跌回彈，顯示俄羅斯入侵烏克蘭『已充分反映在市場價位上』。我們不同意。打從一開始，市場在乎的就不是戰爭，而是制裁，以及俄羅斯對那些制裁有什麼反應。」

RBC追蹤的俄烏市場情緒指標，是檢視美元/俄羅斯盧布和美元/烏克蘭幣荷林夫納這兩組貨幣對和俄羅斯5年期信用違約交換（CDS）利差的平均值，並與美股史坦普500指數的走勢線圖對照著看。

結果，RBC發現，自從媒體開始紛紛報導俄烏緊張情勢升高以來，俄烏市場情緒指標與史坦普500的線圖就變得亦步亦趨；在俄羅斯總統普亭周一發表演說到周三晚間，走勢密合度加劇，變得幾乎重疊；但在周四下午新一輪對俄制裁措施宣布後，兩者就突然明顯分道揚鑣。

Lignos解釋，起初美股史坦普500指數與俄烏市場情緒指標走勢的關聯性增強，是因為西方領袖揚言若俄羅斯侵略烏克蘭，將祭出「嚴厲」制裁。但美國總統拜 登周四只宣布增加對俄羅斯銀行業的限制，西方盟國仍不願把俄羅斯逐出「環球銀行金融電信協會」（Swift）——這個金融通訊系統把全球銀行連結起來，以便交換訊息、完成交易。俄羅斯能源出口也果如預期，未被鎖定為制裁目標。

分析師說，西方國家既遲疑把俄羅斯踢出Swift，又不敢制裁俄國能源出口，是唯恐這麼做會導致石油與天然氣價格飆漲，進一步推升原已居高不下的通膨。

結論是：政治人物所謂的「嚴厲」制裁證明是雷聲大雨點小，警報暫時解除，股市於是強勁反彈。