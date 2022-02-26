俄遭制裁 美速食業恐受牽連 高管忙安撫投資人

麥當勞是俄羅斯最大連鎖速食店。（路透）

隨著俄羅斯 與烏克蘭 的戰事不斷升級，美國速食巨頭也正處於風險中。

過去20年西方速食企業憑藉廉價的漢堡和炸雞在俄羅斯大舉擴張。根據相關統計，麥當勞(McDonald's)、棒約翰(Papa John's)、肯德基(KFC)、必勝客(Pizza Hut)、漢堡王 (Burger King)和星巴克(Starbucks)在俄羅斯經營著大約2700家餐廳。

目前，俄羅斯前兩大美國速食品牌分別是麥當勞和百勝(Yum Brands)旗下的肯德基；兩者合計大約1900家門市。

在俄羅斯向烏克蘭發起攻擊後，西方國家對俄羅斯提出一系列制裁措施，目前尚不清楚是否會衝擊到這些美國速食店。

即使如此，速食業的高管正迅速採取行動安撫投資人，讓大家相信俄烏危機不會讓這些速食巨頭失去俄羅斯業務。

棒約翰CEO林奇(Rob Lynch)在24日財報電話會議上表示，「人們擔心俄烏戰爭會影響我們，但我們不這麼認為。做食品生意的好處之一就是無論順境逆境，業務都相當穩定。我們是全球多元化的公司，業務遍及50個國家。」

棒約翰上季獲利穩健。根據最新年報，該公司在俄羅斯經營186家門市。

不過，也有一些速食業者警告，俄羅斯和烏克蘭之間地緣政治緊張局勢可能會影響未來的整體業績。

百勝在最新財報中表示，「俄烏不斷升級的緊張局勢以及俄羅斯對烏克蘭的任何潛在軍事行動，都可能對宏觀經濟狀況產生不利影響，導致地區不穩定，並引發美國和國際社會加強經濟制裁，對我們和我們在俄羅斯和東歐的概念餐廳造成不利影響。任何此類制裁都將限制我們在該地區與某些供應商開展業務的能力，同時影響利用銀行系統和匯回現金的能力。」

漢堡王在俄羅斯擁有超過550家門市，其母公司Restaurant Brands在其最新財報中也提出類似的說法，「俄烏之間的衝突可能對經濟狀況和外出就餐的需求產生不利影響，並導致美國、加拿大和其他國家加強經濟制裁，從而可能對我們和我們在俄羅斯和東歐的加盟餐廳產生不利影響。」