俄烏危機曙光乍現 道指飆835點
投資人繼續評估俄羅斯入侵烏克蘭最新的金融進展，美股25日攀升，結束了動盪的一周。
道瓊工業平均指數上漲834.92點或2.51%收3萬4058.75點，創2020年11月以來的最佳單日表現。史坦普500指數上漲95.95點或2.24%至4,384.62點。那斯達克綜合指數上漲221.04點或1.64%至1萬3694.62點。
雖最後2個交易日收漲，但道指仍然連續第3周下跌。史指和那指本周分別上揚0.8%和1.1%。
嬌生和3M是道指漲幅最大的股票，均超過4.8%。Etsy領漲史指，在上季業績超出分析師預期後上漲16.21%。
在發布令人失望的財報後，Beyond Meat下跌9.2。Foot Locker暴跌29.81%，該零售商表示2022年的銷售額將下降，因為預計將Nike的產品銷量將減少。
據傳克里姆林宮表示俄羅斯總統普丁準備派代表團前往白俄羅斯首都明斯克與烏克蘭進行談判，股指情緒得到提振。
烏克蘭官員則表示，俄羅斯軍隊正在逼近首都基輔。烏克蘭外交部長庫萊巴(Dmytro Kuleba)說，首都正遭到「可怕的俄羅斯火箭襲擊」。
那指仍處修正區，較其歷史高點下跌逾10%。道指和史指剛好脫離修正區域。
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