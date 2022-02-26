俄烏危機曙光乍現 道指飆835點

投資人繼續評估俄羅斯入侵烏克蘭 最新的金融進展，美股25日攀升，結束了動盪的一周。

道瓊工業平均指數 上漲834.92點或2.51%收3萬4058.75點，創2020年11月以來的最佳單日表現。史坦普500指數上漲95.95點或2.24%至4,384.62點。那斯達克綜合指數上漲221.04點或1.64%至1萬3694.62點。

雖最後2個交易日收漲，但道指仍然連續第3周下跌。史指和那指本周分別上揚0.8%和1.1%。

嬌生和3M是道指漲幅最大的股票，均超過4.8%。Etsy領漲史指，在上季業績超出分析師預期後上漲16.21%。

在發布令人失望的財報後，Beyond Meat下跌9.2。Foot Locker暴跌29.81%，該零售商表示2022年的銷售額將下降，因為預計將Nike的產品銷量將減少。

據傳克里姆林宮表示俄羅斯總統普丁準備派代表團前往白俄羅斯 首都明斯克與烏克蘭進行談判，股指情緒得到提振。

烏克蘭官員則表示，俄羅斯軍隊正在逼近首都基輔。烏克蘭外交部長庫萊巴(Dmytro Kuleba)說，首都正遭到「可怕的俄羅斯火箭襲擊」。

那指仍處修正區，較其歷史高點下跌逾10%。道指和史指剛好脫離修正區域。